Il PSG frena ancora, Luis Enrique: "C'è frustrazione". Vitinha: "Facciamo fatica"

Un momento di insolita normalità per il Paris Saint-Germain: terzo pareggio stagionale per la squadra di Luis Enrique nelle prime gare di Ligue 1 (con un ko), fermata sull'1-1 dal Lorient.

Il tecnico spagnolo al termine della partita ha dichiarato a Ligue+: "Perché ci hanno messo così tanto in difficoltà? È facile, penso che abbiamo fatto una brutta partita- Abbiamo avuto un pessimo primo tempo, non abbiamo creato occasioni, l'avversario ha difeso molto bene ed è stato difficile. Siamo migliorati un po' nella ripresa, ma penso che oggi possiamo giocare altri 90 minuti senza segnare", le sue parole.

Poi ha aggiunto: "Penso che ci sia mancata lucidità, non abbiamo creato situazioni, è difficile vincere una partita in trasferta così... Il blocco basso del Lorient? Siamo abituati a queste fasi di gioco perché la maggior parte delle squadre difende così, ma quando non abbiamo uno contro uno, movimento negli spazi, chiamate profonde e ci manca lucidità, è difficile". Infine ha ammesso: "Se c'è frustrazione? Sì, certo, è per questo che faccio l'allenatore. Quando non ottieni quello che cerchi, è difficile gestirlo".

Anche il centrocampista Vitinha gli fa eco: "Facevamo fatica a trovare il modo giusto per attaccare. Credo che non fossimo fluidi. Quando succede, le cose si complicano. I giocatori che sono entrati hanno cercato di portare qualcosa di diverso. Siamo riusciti a segnare, ma anche loro... ".