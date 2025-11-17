Ufficiale Addio al Panserraikos e ritorno in Portogallo: Bacci è il nuovo allenatore del Tondela

Cristiano Bacci è il nuovo allenatore del Tondela. Il tecnico italiano, 50 anni, prende le redini della squadra auriverde, entrando così per la quarta volta nel panorama calcistico portoghese. L’ex difensore, che in Italia è stato vice di Cioffi sulla panchina dell’Udinese, ha già guidato in Portogallo Boavista e Moreirense con buoni risultati, e fino a poco tempo fa era alla guida del Panserraikos, da cui si è separato consensualmente pochi giorni fa. Nel club greco, in dieci partite, ha registrato un bilancio complessivo di una vittoria, due pareggi e sette sconfitte.

Bacci ha già diretto le prime sedute la settimana scorsa presso il Campo de Besteiros, mostrando fin da subito la sua determinazione e il suo approccio tattico. La sua esperienza internazionale e la conoscenza del calcio portoghese sono considerati un punto di forza per il club, che punta a consolidarsi nei prossimi mesi sia in campionato sia nelle competizioni nazionali. Il debutto ufficiale di Bacci sulla panchina del Tondela arriverà con la sfida di Coppa di Portogallo contro il Caldas, partita che segnerà l’inizio di un nuovo ciclo sotto la guida dell’allenatore italiano. La dirigenza e i tifosi hanno accolto con entusiasmo il nuovo tecnico: "Benvenuto, Mister", è stato il messaggio ufficiale del club.

Dopo una carriera con tante esperienze in Italia, Portogallo e Grecia, e un esordio sempre positivo nei club portoghesi che ha allenato, Bacci rappresenta ora la speranza per rilanciare il Tondela verso traguardi ambiziosi e dare nuova identità alla squadra.