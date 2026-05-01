In Norvegia bufera contro Haaland: critiche e indignazione per lo spot con Budweiser

Erling Haaland non si è fatto nuovi amici in patria. Il bomber del Manchester City è apparso insieme a Jurgen Klopp - ex allenatore del Liverpool - in una campagna pubblicitaria per il marchio di birra Budweiser in vista dei Mondiali di quest'estate. Peccato che in Norvegia la promozione di alcolici sia vietata per legge, e questo ha reso la stella di Guardiola bersaglio di pesanti critiche.

Budweiser realizza spot per la Coppa del Mondo da oltre 40 anni e per questa edizione ha scelto Haaland e Klopp come protagonisti. Sebbene la pubblicità non venga trasmessa in Norvegia proprio a causa del divieto vigente, il fatto che sia proprio il centravanti della Nazionale ad apparire nello spot ha scatenato forti polemiche.

La Federazione norvegese, attraverso il direttore commerciale Runar Pahr Andresen, si è sentita in dovere di rispondere alle critiche: "Haaland ha stretto un accordo personale con uno dei principali sponsor FIFA per la Coppa del Mondo. Confermiamo di essere a conoscenza della collaborazione. La NFF ha delle linee guida per i giocatori durante il periodo in cui sono impegnati con la nazionale, ma un giocatore ha il diritto di partecipare a campagne di marketing globali per uno sponsor ufficiale della FIFA".

Andresen ha poi aggiunto: "Poiché la pubblicità di alcolici è illegale in Norvegia, noi come Federazione non possiamo ovviamente stringere accordi con produttori di birra sul mercato nazionale. Tuttavia, Budweiser è da lungo tempo uno sponsor FIFA e ha tutto il diritto di promuovere i propri prodotti nei paesi in cui tale marketing è legale".