Raduno speciale per il Messico di Aguirre: "Chi non risponderà sarà escluso dal Mondiale"

A poco più di un mese dall’inizio della Coppa del Mondo 2026, cresce la tensione anche in casa Messico. La Tri, che sarà una delle squadre che ospiteranno il torneo insieme a Stati Uniti e Canada, è entrata nella fase decisiva della preparazione, ma nelle ultime ore è scoppiata una polemica destinata a far discutere.

Il commissario tecnico Javier Aguirre ha infatti convocato 20 giocatori militanti nella Liga MX per un raduno previsto a partire da mercoledì sera presso il centro federale di Città del Messico. Una chiamata che arriva in un momento delicato del campionato, con i club impegnati nelle fasi finali. La tensione è nata quando è emerso che solo i calciatori del Toluca, impegnati nelle semifinali della Concachampions, avrebbero ricevuto un permesso speciale per ritardare la convocazione.

Una decisione che non è stata accolta bene dagli altri club, molti dei quali hanno chiesto alla federazione di poter trattenere i propri giocatori per le partite decisive del torneo nazionale. La risposta della Federazione Messicana di Calcio è stata però durissima. In un comunicato ufficiale, la federazione ha chiarito senza mezzi termini: "Tutti i giocatori convocati dovranno presentarsi al raduno. Chi non si presenterà oggi sarà escluso dalla Coppa del Mondo". Una presa di posizione netta, che mette i calciatori di fronte a una scelta delicata tra club e nazionale.

Il Messico, che nelle prossime settimane affronterà in amichevole Ghana, Australia e Serbia, vuole arrivare al Mondiale con il gruppo al completo. Ma questa linea rigida rischia di incrinare i rapporti con i club proprio nel momento più cruciale della stagione.