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Tensione Simeone-Berta a fine partita: per l'Atletico l'ex dirigente è stato "poco rispettoso"

Tensione Simeone-Berta a fine partita: per l'Atletico l'ex dirigente è stato "poco rispettoso"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 21:04Calcio estero
Michele Pavese

Quella di ieri è stata una serata amara per l’Atletico Madrid, eliminato in semifinale di Champions League e costretto a dire addio a ogni ambizione di titolo in questa stagione. All’Emirates Stadium, teatro della sfida contro l’Arsenal, si è respirata un’atmosfera carica di tensione, culminata in un episodio che ha acceso ulteriormente gli animi nel post-partita.

Protagonisti del momento più discusso sono stati Diego Simeone e Andrea Berta, oggi direttore sportivo dei Gunners ma per anni figura chiave del club madrileno. Al triplice fischio, Berta è stato visto a bordo campo mentre sollecitava il triplice fischio e poi celebrava con entusiasmo la qualificazione dell’Arsenal alla finale di Budapest. Un atteggiamento che non è piaciuto a Simeone, il quale lo ha affrontato verbalmente, rimproverandogli una condotta ritenuta poco rispettosa.

In casa Atletico, infatti, si sottolinea come Berta avrebbe dovuto mostrare maggiore sensibilità nei confronti di una realtà con cui ha condiviso successi e momenti difficili. "Poteva festeggiare, ma con più rispetto", è il pensiero che filtra dall’ambiente rojiblanco. Di contro, la versione dell’Arsenal è ben diversa: il club londinese respinge ogni accusa di provocazione, sostenendo che il dirigente si sia limitato a vivere con trasporto gli ultimi istanti della partita, senza oltrepassare i limiti

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