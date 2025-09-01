Ufficiale Rangers, ufficiale l’arrivo dell'attaccante Bojan Miovski dal Girona: contratto quadriennale

I Rangers di Glasgow hanno annunciato l’ingaggio di Bojan Miovski dal Girona. L’attaccante della Macedonia del Nord ha firmato un contratto di quattro anni, diventando così l’undicesimo acquisto della sessione estiva di mercato.

Per Miovski si tratta di un ritorno in Scozia: tra il 2022 e il 2024 ha vestito la maglia dell’Aberdeen, segnando 44 gol in due stagioni e guadagnandosi così la chiamata del club spagnolo. Con il Girona, nell’ultima Liga, ha collezionato 21 presenze. Miovski ha mosso i primi passi da professionista in patria prima di un’esperienza in Ungheria. L’esplosione in Scozia con l’Aberdeen lo ha poi portato sotto i riflettori internazionali. Con la sua nazionale ha esordito nell’ottobre 2021 e vanta già oltre 30 presenze ufficiali.

Entusiasta della nuova avventura, l’attaccante ha dichiarato: "Sono davvero emozionato di entrare a far parte dei Rangers e compiere il prossimo passo della mia carriera. Questo è un club immenso, con una storia incredibile, ed è un onore per me farne parte. Dal momento in cui ho saputo dell’interesse, ho capito che era il posto giusto per me. Non vedo l’ora di iniziare, conoscere i miei nuovi compagni e giocare davanti ai tifosi".

Il tecnico Russell Martin ha sottolineato le qualità dell’attaccante: "I suoi movimenti, la sua intelligenza e la capacità di fare gol saranno un grande valore aggiunto per noi".