Bayern, accordo verbale per il rinnovo di Upamencano: ecco cosa manca prima della firma

La firma è ormai vicina. Dayot Upamecano si legherà ancora al Bayern Monaco per le prossime stagione. Il difensore francese è oggetto del desiderio di diversi top club europei, fra cui il Real Madrid, ma resterà tale. Il suo destino infatti è quello di rinnovare con la formazione bavarese e di diventare una colonna della retroguardia di Vincent Kompany.

Fra la società e il giocatore, il cui contratto andrà in scadenza il prossimo giugno, infatti c'è un accordo verbale. e adesso restano soltanto da limare alcuni dettagli prima di dare l'annuncio ufficiale che il rapporto fra i biancorossi e il centrale continuerà.

Ma cosa manca ancora per arrivare alla fumata bianca? Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, le parti stanno trattando sulla clausola risolutiva. Questa infatti sarebbe l'unica questione ancora in ballo prima del semaforo verde.