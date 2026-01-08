Atletico-Real, le formazioni ufficiali: Simeone lascia in panchina Raspadori, Garcia dal 1'

Seconda semifinale di Supercoppa di Spagna. Il derby di Madrid per scoprire chi andrà in finale contro il Barcellona. La seconda semifinale metterà di fronte il Real Madrid di Xabi Alonso contro l'Atletico del Cholo Simeone in un match atteso che regala sempre spettacolo ed emozioni. Nella prima semifinale la squadra di Hansi Flick ha passeggiato sull'Athletic Bilbao per 5-0.

Lo schieramento di Simeone

Il tecnico dei Colchoneros si affida a Sorloth e Julian Alvarez in attacco mentre Baena e Giuliano Simeone sono gli esterni in un centrocampo che vede Gallagher e Koke come centrali. In difesa davanti a Oblak spazio a Llorente e Ruggeri sulle corsie laterali con Pubill e Hancko centrali. Partirà dalla panchina invece Raspadori.

Le scelte di Xabi Alonso

Risponde il mister delle Merengues con Gonzalo Garcia in attacco con Rodrygo da una parte e Vinicius dall'altra. In difesa a protezione della porta di Courtois ci sono Valverde a destra, Carreras a sinistra e la coppia centrale formata da Rudiger e Asencio. A centrocampo con Tchoumaeni giocano Bellingham e Casalinga.

Le formazioni ufficiali

Atletico Madrid (4-4-2) Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Gallagher, Koke, Baena; Julian Alvarez, Sorloth.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio, Carreras; Bellingham, Tchouaméni, Camavinga; Rodrygo, Gonzalo Garcia, Vinicius.