Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Atletico-Real, le formazioni ufficiali: Simeone lascia in panchina Raspadori, Garcia dal 1'

Atletico-Real, le formazioni ufficiali: Simeone lascia in panchina Raspadori, Garcia dal 1'TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 19:11Calcio estero
Andrea Piras

Seconda semifinale di Supercoppa di Spagna. Il derby di Madrid per scoprire chi andrà in finale contro il Barcellona. La seconda semifinale metterà di fronte il Real Madrid di Xabi Alonso contro l'Atletico del Cholo Simeone in un match atteso che regala sempre spettacolo ed emozioni. Nella prima semifinale la squadra di Hansi Flick ha passeggiato sull'Athletic Bilbao per 5-0.

Lo schieramento di Simeone
Il tecnico dei Colchoneros si affida a Sorloth e Julian Alvarez in attacco mentre Baena e Giuliano Simeone sono gli esterni in un centrocampo che vede Gallagher e Koke come centrali. In difesa davanti a Oblak spazio a Llorente e Ruggeri sulle corsie laterali con Pubill e Hancko centrali. Partirà dalla panchina invece Raspadori.

Le scelte di Xabi Alonso
Risponde il mister delle Merengues con Gonzalo Garcia in attacco con Rodrygo da una parte e Vinicius dall'altra. In difesa a protezione della porta di Courtois ci sono Valverde a destra, Carreras a sinistra e la coppia centrale formata da Rudiger e Asencio. A centrocampo con Tchoumaeni giocano Bellingham e Casalinga.

Le formazioni ufficiali
Atletico Madrid (4-4-2) Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Gallagher, Koke, Baena; Julian Alvarez, Sorloth.
Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio, Carreras; Bellingham, Tchouaméni, Camavinga; Rodrygo, Gonzalo Garcia, Vinicius.

Articoli correlati
Roma, ci siamo per Raspadori: decisiva la trasferta di Massara, affare in dirittura... Roma, ci siamo per Raspadori: decisiva la trasferta di Massara, affare in dirittura d'arrivo
Xabi Alonso si gioca (quasi) tutto in Supercoppa. Difesa a pezzi, anche Rudiger in... Xabi Alonso si gioca (quasi) tutto in Supercoppa. Difesa a pezzi, anche Rudiger in dubbio
Simeone ha fiducia a tempo indeterminato, Alonso già a rischio: sarà un altro derby... Simeone ha fiducia a tempo indeterminato, Alonso già a rischio: sarà un altro derby teso
Altre notizie Calcio estero
Arsenal-Liverpool, le formazioni ufficiali: sfida a suon di gol fra Gyokeres e Gakpo... Arsenal-Liverpool, le formazioni ufficiali: sfida a suon di gol fra Gyokeres e Gakpo
Bayern, accordo verbale per il rinnovo di Upamencano: ecco cosa manca prima della... Bayern, accordo verbale per il rinnovo di Upamencano: ecco cosa manca prima della firma
La Premier League torna a bussare per Greenwood: il Liverpool pensa all'attaccante... La Premier League torna a bussare per Greenwood: il Liverpool pensa all'attaccante dell'OM
Atletico-Real, le formazioni ufficiali: Simeone lascia in panchina Raspadori, Garcia... Atletico-Real, le formazioni ufficiali: Simeone lascia in panchina Raspadori, Garcia dal 1'
PSG-OM, le formazioni ufficiali: le Classique si gioca in Kuwait e vale la Supercoppa... PSG-OM, le formazioni ufficiali: le Classique si gioca in Kuwait e vale la Supercoppa
Liverpool, si cerca un colpo in difesa: pronti 20 milioni di euro per Guehi del Crystal... Liverpool, si cerca un colpo in difesa: pronti 20 milioni di euro per Guehi del Crystal Palace
Barcellona, ci siamo per Cancelo: il difensore domani potrebbe sostenere le visite... Barcellona, ci siamo per Cancelo: il difensore domani potrebbe sostenere le visite mediche
Nizza, Clauss firma il rinnovo: il difensore resterà in rossonero fino al 2028 UfficialeNizza, Clauss firma il rinnovo: il difensore resterà in rossonero fino al 2028
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. C'è Colombo nel Genoa
3 Sarri rivela: "Ho parlato con Raspadori e gli ho detto che per me deve giocare centravanti"
4 Lazio, brutto episodio ieri sera in Monte Mario: battibecco acceso tra Lotito e un tifoso
5 Cremonese-Cagliari, le probabili formazioni: Sanabria cerca spazio. Torna dal 1' Borrelli
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, sventola la bandiera Marusic. Il montenegrino ha rinnovato il contratto
Immagine top news n.1 Roma, ci siamo per Raspadori: decisiva la trasferta di Massara, affare in dirittura d'arrivo
Immagine top news n.2 Roma, non solo Raspadori: avviata la trattativa col Tottenham per Dragusin
Immagine top news n.3 Lazio, ecco il sostituto di Castellanos. Preso a titolo definitivo il serbo Petar Ratkov
Immagine top news n.4 Atalanta, accelerata per Giovane dopo addio di Brescianini. Obiettivo primario per Palladino
Immagine top news n.5 Lazio scatenata, definito anche l'arrivo di Taylor: atteso nella capitale già questa sera
Immagine top news n.6 Fiorentina, è fatta per Brescianini, le cifre. L'obbligo scatterà in caso di salvezza
Immagine top news n.7 Guendouzi lascia la Lazio. Le immagini della sua partenza per Istanbul
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.2 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.3 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.4 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Arbitri e VAR nel caos in Serie A, il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Brambati: "Napoli decimato, Inter favorita. E su arbitri e VAR dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Dal Canto: "Milan e Juve stanno andando oltre le reali potenzialità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Pulisic: "Voglio fare più gol. Non vedo l'ora di giocare insieme a Leao"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, la classifica aggiornata: il Cagliari si porta a +6 sulla zona retrocessione
Immagine news Serie A n.3 Milan, Allegri: "Leao e Pulisic non devono dare punti di riferimento, i gol arriveranno"
Immagine news Serie A n.4 Cremonese-Cagliari 2-2, le pagelle: Vardy trascinatore, Trepy che sorpresa!
Immagine news Serie A n.5 Un tempo a testa, Cremonese-Cagliari termina 2-2: prima gioia in A per Yael Trepy
Immagine news Serie A n.6 Genoa, De Rossi: "Partita difficile contro il Milan, dobbiamo giocarla con coraggio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, sirene dalla Serie C per Festa e Majer: ci pensano Salernitana e Ternana
Immagine news Serie B n.2 Venezia, colpo in attacco: ha firmato l'iracheno Marko Farji. Contratto quadriennale
Immagine news Serie B n.3 Pescara, col Venezia si parla anche di Condé. Ok alla Salernitana per Meazzi
Immagine news Serie B n.4 Ancora un rinforzo tra i pali per il Mantova. In prestito secco dal Pisa arriva Vukovic
Immagine news Serie B n.5 Bari, Vivarini: "Se sono scontento ci sarà un motivo. Vicari? Ha chiuso un ciclo qui"
Immagine news Serie B n.6 Padova, Harder: "Ultime gare positive, ma possiamo migliorare. Fiorentina? Spero si salvi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Virtus Verona, ecco il rinforzo in attacco: arriva Cernigoi. Era al Cluj in Romania
Immagine news Serie C n.2 Potenza, non solo Franchi dalla Ternana: arriva anche il difensore Loiacono
Immagine news Serie C n.3 Team Altamura, arriva il difensore Falasca in prestito dalla Casertana
Immagine news Serie C n.4 Potenza, arriva il portiere Franchi dalla Ternana: prestito fino al termine della stagione
Immagine news Serie C n.5 Cavese, Guida scende in Serie D: giocherà in prestito alla Reggina. I comunicati
Immagine news Serie C n.6 Cesena, effettuata la ricapitalizzazione: si può procedere al mercato in entrata. La nota
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Nuovo innesto dalla Scandinavia per il Napoli Women: ecco la terzina Kjolholdt
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana, Schroffenegger firma fino a fine stagione: "Crederci sempre, mai mollare"
Immagine news Calcio femminile n.3 Sassuolo, la terzina Pellinghelli saluta per sei mesi: giocherà con il Bologna
Immagine news Calcio femminile n.4 Genoa, arriva l'attaccante Georgsdottir dal Breidablik: ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.5 Supercoppa Women, anche Gravina in tribuna a Pescara. Sono oltre 4.000 biglietti emessi
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, arriva in prestito dal PSG la norvegese Froya Dorsin
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)