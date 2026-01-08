Arsenal-Liverpool, le formazioni ufficiali: sfida a suon di gol fra Gyokeres e Gakpo
Tre punti è l'obiettivo primario. Una vittoria che può avere due valenze agli antipodi per Arsenal e Liverpool. Da una parte i Gunners vogliono proseguire la loro corsa solitaria in vetta alla classifica staccando il Manchester City. Dall'altra i Reds invece vogliono ridurre il gap i quarti alti della classifica. Ad oggi la squadra di Arne Slot è al quarto posto in classifica ma distante 14 lunghezze dalla squadra di Mikel Arteta capolista e avversaria di serata.
Alle 21 il calcio d'inizio e questi sono i due schieramenti delle compagini in campo fra poco.
Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard.
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Frimpong, Szoboszlai, Wirtz; Gakpo.