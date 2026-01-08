Barcellona, l'annuncio di Ter Stegen: "Sto bene. Ora torno a Jeddah per riunirmi alla squadra"

Una notizia clamorosa. E a darla è lo stesso Marc-André Ter Stegen. Il portiere del Barcellona si era infortunato a Jeddah nel corso della preparazione alla Supercoppa Spagnola e si pensato ad un nuovo problema fisico. Rientrato nella città catalana per gli esami del caso, l’estremo difensore ha postato un video sui social in cui si allena regolarmente facendo pensare che il problema sia di poco conto.

A suffragare il tutto la didascalia in cui annuncia che tornerà in Arabia Saudita per unirsi al gruppo in preparazione della finale che i blaugrana giocheranno con la vincente del derby fra Atletico e Real Madrid.

"Tutto bene - si legge sul profilo Instagram ufficiale dell'estremo difensore tedesco -. Seduta mattutina a Barcellona. Ora torno a Jeddah per riunirmi alla squadra".