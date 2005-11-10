Raphinha nella storia del Barcellona in Champions: ora nel mirino c'è Suarez

Raphinha continua a scrivere pagine importanti nella storia del Barcellona. Con la doppietta realizzata contro l’Aston Villa nella vittoria per 3-0 in Champions League, l’attaccante brasiliano è salito a quota 23 gol nella competizione con la maglia blaugrana, raggiungendo Robert Lewandowski al terzo posto nella classifica dei migliori marcatori del club nella massima competizione europea.

Una doppietta pesante quella del brasiliano, protagonista assoluto della sfida. Dopo il vantaggio firmato da Lamine Yamal, Raphinha ha raddoppiato al 52’ con una conclusione dopo aver saltato Pau Torres, prima di chiudere definitivamente la partita dodici minuti più tardi su assist di Joao Cancelo. I due gol gli hanno permesso di superare due icone brasiliane come Neymar, fermo a 21 reti in Champions con il Barcellona, e Rivaldo, a quota 22. Ora davanti a lui resta Luis Suarez, secondo nella graduatoria con 25 gol.

In vetta, invece, domina incontrastato Lionel Messi: l’argentino ha segnato 120 reti in Champions League con il Barcellona, un record che rimane ancora lontanissimo. Raphinha, però, si è ormai ritagliato un posto tra i grandi bomber europei della storia recente del club.