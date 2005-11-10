Il Barcellona blinda il suo bomber: Raphinha firmerà domani il rinnovo fino al 2030

Raphinha non si muoverà dalla Catalogna. Il capitano del Barcellona è infatti pronto a mettere la firma sul nuovo contratto che lo legherà al club fino al 2030. L'accordo è stato definito da tempo e nelle prossime ore è attesa l'ufficialità, con la cerimonia prevista per domani, giovedì 5 novembre.

L'intesa tra il direttore sportivo Deco e l'esterno brasiliano era stata raggiunta già diverse settimane fa. Le parti avevano sistemato gli ultimi dettagli senza particolari ostacoli e il rinnovo non è mai stato realmente in discussione. I ritardi sono stati dovuti esclusivamente a problemi di calendario e alla difficoltà di coordinare gli impegni per organizzare la conferenza. Dopo la sfida di Champions League contro l'Aston Villa e la seduta di recupero svolta oggi, il Barcellona conta di sfruttare la giornata di giovedì per formalizzare il prolungamento del contratto del suo capitano, anche se non è escluso un lieve slittamento dell'appuntamento in caso di esigenze particolari.

Archiviata la pratica rinnovo, la squadra di Hansi Flick concentrerà tutte le attenzioni sul big match di Liga contro l'Atletico Madrid, in programma domenica. Sabato è prevista l'ultima rifinitura prima della partenza per la capitale spagnola.