Raspadori all'Atalanta, l'Atletico Madrid conferma e lo saluta: "Ti auguriamo il meglio"

Negli scorsi minuti l'Atalanta ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Giacomo Raspadori. L'attaccante è stato annunciato in questi minuti dalla Dea tramite comunicato ufficiale. La società bergamasca, ricordiamo, ha acquistato il cartellino di Raspadori per 25 milioni di euro, col giocatore che ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo da circa 4 milioni di euro a stagione.

Adesso è arrivato anche l'annuncio dell'Atletico Madrid, squadra in cui Raspadori ha trascorso gli ultimi mesi. Con la maglia dei rojiblancos, il giocatore è sceso in campo solo per 15 volte (per un totale di appena 424 minuti), segnando due gol e fornendo tre assist.

Questa la nota del club spagnolo:

"L'Atletico Madrid e l'Atalanta hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Giacomo Raspadori al club bergamasco. L'attaccante italiano torna così in patria per affrontare una nuova sfida nella sua carriera professionistica, dopo aver indossato i colori biancorossi nella prima metà della stagione in corso. Raspadori è arrivato al nostro club nell'estate del 2025, disputando quindici partite, segnando due gol e fornendo tre assist. Da parte del nostro club ti auguriamo la migliore fortuna per tutti i tuoi futuri progetti professionali e personali".