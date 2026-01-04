Raspadori uomo mercato, intanto va in panchina con l'Atletico a San Sebastian
In attesa di sviluppi dal mercato, Giacomo Raspadori viene portato in panchina da Diego Simeone per la sfida che vede l'Atlético Madrid impegnato a San Sebastian contro la Real Sociedad. Titolare invece Matteo Ruggeri. Queste le formazioni ufficiali:
REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Aramburu, Martin, Caleta-Car, Gomez; Kubo, Turrientes, Soler, Mendez; Oyarzabal, Guedes. All. Pellegrino Matarazzo.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Barrios, Baena; Sorloth, Alvarez. All. Diego Simeone.
