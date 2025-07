Ufficiale Raul de Tomas 'spedito' in Qatar: definito il prestito dal Rayo Vallecano all'Al-Wakrah

Movimento in uscita per il Rayo Vallecano, reduce da una grandissima stagione chiusa con una storica qualificazione alla Conference League. Oltre ad assicurarsi rinforzi per poter competere anche in campo europeo oltre a confermarsi in Liga, la compagine madridista sta cercando di piazzare dei giocatori in esubero. Tra questi Raul de Tomas, ceduto in prestito all'Al-Wakrah.

Di seguito il comunicato ufficiale, pubblicato sul sito del Rayo "Il Rayo Vallecano e l'Al-Wakrah hanno raggiunto un accordo affinché Raul de Tomas si unisca al club del Qatar in prestito fino al termine della stagione. Buona fortuna, Raúl".

L'attaccante classe '94, cresciuto nella cantera del Real Madrid, ha giocato per la prima volta al Rayo tra il 2017 e il 2019. Esperienza estremamente fruttuosa, con 38 gol in 66 presenze e l'obiettivo della promozione in Liga centrato. Poi le esperienze con le maglie di Benfica ed Espanyol, in cui de Tomas ha confermato il suo feeling sotto porta. Non si può dire lo stesso da quando è tornato a vestire la maglia de Los Franjirrojos, collezionando appena 2 apparizioni nel massimo campionato spagnolo senza andare a segno nell'ultima annata. Ora per lui un'esperienza in Qatar, con la speranza di trovare maggiore spazio e tornare con rinnovata autostima a Madrid a fine anno.