Rayan Cherki, che show al ritorno: "In campo sono felice, voglio solo giocare"

Serata da protagonista assoluto per Rayan Cherki, eletto Player of the Match nella vittoria del Manchester City per 3-1 contro lo Swansea City in Carabao Cup, risultato che ha consegnato ai Citizens il pass per i quarti di finale.

Il talento francese, tornato titolare dopo un lungo stop per infortunio, ha illuminato la scena con un gol e un assist decisivi. Sotto di una rete, la squadra di Pep Guardiola ha prima pareggiato grazie a un tiro deviato di Jeremy Doku, poi è passata in vantaggio con la splendida combinazione tra Cherki e Omar Marmoush, che ha firmato il 2-1. Nel recupero, lo stesso Cherki ha chiuso i conti con un preciso destro nell’angolino basso.

Intervistato da City Studios dopo la partita, il francese non ha nascosto la sua emozione: "Mi sento molto bene, non giocavo da tanto tempo. Sono felice di essere tornato per aiutare i miei compagni. Voglio solo giocare, avere piacere e darne a chi mi guarda. Quando non gioco non sono felice, quando sono in campo sì. Per questo sono felice".

Cherki ha anche svelato il messaggio di Guardiola all’intervallo, che ha spinto la squadra a reagire con determinazione nella ripresa, e ha raccontato i sacrifici fatti durante la riabilitazione: un percorso difficile, ma culminato in una prestazione da applausi.