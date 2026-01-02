Rayo e Getafe aprono il 2026 de LaLiga, domani il Barcellona: il programma della 18^ giornata

Riparte questa sera il 2026 de LaLiga e ad aprire il nuovo anno saranno Rayo Vallecano e Getafe, che si sfideranno al Teresa Rivero di Vallecas a partire dalle 21:00 in un match che darà inizio alla 18^ giornata del campionato spagnolo. Barcellona in campo domani sera, in trasferta, nel derby catalano contro l'Espanyol. Il Real Madrid accoglierà domenica pomeriggio al Bernabeu il Real Betis.

Il programma della 18^ giornata de LaLiga

Venerdì 2 giugno

Rayo Vallecano - Getafe ore 21:00

Sabato 3 giugno

Celta Vigo - Valencia 14:00

Osasuna - Athletic Club ore 16:15

Elche - Villarreal ore 18:30

Espanyol - Barcellona ore 21:00

Domenica 4 gennaio

Siviglia - Levante ore 14:00

Real Madrid - Real Betis ore 16:15

Alaves - Real Oviedo ore 18:30

Maiorca - Girona ore 18:30

Real Sociedad - Atletico Madrid 21:00

La classifica de LaLiga

Barcellona – 46 punti (18)

Real Madrid – 42 punti (18)

Atlético Madrid – 37 punti (18)

Villarreal – 35 punti (16)

Espanyol – 33 punti (17)

Betis – 28 punti (17)

Celta Vigo – 23 punti (17)

Athletic Bilbao – 23 punti (18)

Elche – 22 punti (17)

Siviglia – 20 punti (17)

Getafe – 20 punti (17)

Osasuna – 18 punti (17)

Mallorca – 18 punti (17)

Alavés – 18 punti (17)

Rayo Vallecano – 18 punti (17)

Real Sociedad – 17 punti (17)

Valencia – 16 punti (17)

Girona – 15 punti (17)

Real Oviedo – 11 punti (17)

Levante – 10 punti (16)

La classifica marcatori de LaLiga

1. Kylian Mbappé - 18

2. Ferran Torres - 11

3. Vedat Muriqi - 9

4. Robert Lewandowski - 8

5. Julian Alvarez, Cucho Hernandez, Lamine Yamla, Raphinha - 7