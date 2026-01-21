Real, Arbeloa e l'abbraccio a Vinicius: "Per il madridismo. Ho bisogno che sia felice"

Álvaro Arbeloa non sarebbe potuto essere più soddisfatto del suo Real Madrid ieri dopo il 6-1 inflitto al Monaco in Champions League. Vittoria larga, larghissima, al Bernabeu che si è portato momentaneamente in seconda posizione della classifica unica e l'accesso diretto agli ottavi di finale è quasi discorso archiviato. Quello che però ha colpito del match di ieri sera è stato l'abbraccio caloroso avvenuto tra il tecnico delle merengues e Vinicius Jr dopo una prestazione infuocata.

"Quello che dicevo è ciò che abbiamo visto oggi: quando è felice è il più decisivo, abbiamo bisogno di lui, sono molto felice per lui e se lo merita", ha commentato dopo la rete e i due assist confezionati dal brasiliano. "Il suo abbraccio è un abbraccio al madridismo, l’abbraccio dei suoi compagni e il sostegno del Bernabéu. Nei momenti complicati gli abbiamo mostrato il nostro appoggio, è stata una notte perfetta per lui e per tutto il Bernabéu. Gli ho detto la stessa cosa che ho detto qui: che ho bisogno che sia felice e che si diverta, e che ha tutto il mio sostegno e quasi l’obbligo di tirar fuori tutto il calcio che ha", il commento in conferenza stampa.

Se veda il Madrid capace di vincere la Champions: "Il Madrid è sempre favorito per tutto, questo è il Madrid, è la sua competizione ed è sempre favorito". Poi è tornato su alcuni fischi riservati a Vinicius da parte dei tifosi blancos: "Non so in quella giocata in particolare, io ho visto un Bernabéu completamente schierato con tutti i suoi giocatori. Tutti hanno corso, Fede (Valverde, ndr) e Camavinga hanno giocato in posizioni che non sono le loro naturali e tutti hanno messo la squadra al di sopra degli interessi personali. È stata una grande notte per tutti".