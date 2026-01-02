Fonseca non ha fretta: "Endrick si allena con intensità ma non ha i 90 minuti nelle gambe"

All’Olympique Lione non si respirava un entusiasmo simile dai tempi dell’arrivo di Memphis Depay. Sbarcato in grande stile per la seconda parte della stagione, Endrick è consapevole delle enormi aspettative che lo accompagnano. Il giovane attaccante brasiliano, arrivato in prestito dal Real Madrid, ha vissuto in questi giorni i suoi primi contatti con l’ambiente OL, conoscendo i nuovi compagni e partecipando alle prime sedute di allenamento.

Le sensazioni, almeno inizialmente, sono estremamente positive. A confermarlo è stato Paulo Fonseca, che ha elogiato le condizioni fisiche e l’atteggiamento del suo nuovo giocatore. "Sta molto bene, ha iniziato ad allenarsi con noi e si è adattato rapidamente. È un profilo di cui avevamo bisogno, un giocatore diverso, accolto nel modo migliore da tutto il gruppo", ha spiegato il tecnico portoghese.

Fonseca ha poi sottolineato l’entusiasmo dello stesso Endrick per questa nuova esperienza: "Ho parlato con lui, è felice di essere qui e anche noi siamo contenti di averlo con noi". Dal punto di vista tecnico, l’allenatore dell’OL ne ha messo in evidenza le qualità principali: iniziativa individuale, capacità di attaccare lo spazio, grande tecnica e velocità. Un attaccante con caratteristiche differenti rispetto a Martin Satriano e in grado di agire anche sulla fascia destra. Sul piano atletico, Endrick si presenta in buone condizioni, anche se servirà ancora un po’ di tempo per vederlo al massimo del minutaggio. "Fisicamente sta bene, ma non ha giocato molto con il Real Madrid. Non è ancora pronto per disputare 90 minuti, però lavora con intensità e si allena molto bene", ha concluso Fonseca.