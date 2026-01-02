Real Madrid, buone notizie per Xabi Alonso: Carvajal ha svolto parte dell'allenamento in gruppo

Carvajal rivede il campo. A circa 70 giorni dall’operazione chirurgica al ginocchio destro per la rimozione di un corpo libero, il terzino spagnolo ha compiuto un passo importante nel suo percorso di recupero. Nella seduta odierna ha infatti preso parte a una parte dell’allenamento con il gruppo, segnando l’inizio del suo rientro graduale in squadra.

I segnali sono incoraggianti e tengono aperta la possibilità di una sua convocazione per la Supercoppa di Spagna, una notizia decisamente positiva per Xabi Alonso. Il tecnico, nell’ultimo mese, ha dovuto fare i conti con l’assenza contemporanea di entrambi i terzini destri: oltre a Carvajal, anche Trent, fermo dal 3 dicembre, è stato costretto ai box, sebbene ora abbia ripreso ad allenarsi sul campo.

Questa doppia indisponibilità ha creato non pochi problemi sulla corsia destra del Real Madrid, obbligando l’allenatore a soluzioni d’emergenza nelle ultime cinque partite. A turno sono stati adattati Valverde, Asensio e il giovane David Jimenez nella sfida con il Talavera de la Reina. Il ritorno di Carvajal rappresenta quindi una boccata d’ossigeno per un ruolo che recentemente ha creato molte difficoltà. La sua presenza permetterà di gestire con maggiore calma il recupero di Trent, rafforzerà l’assetto difensivo e consentirà a Valverde e Asensio di tornare nei rispettivi ruoli naturali: il primo in mezzo al campo, il secondo al centro di una difesa attualmente in emergenza.