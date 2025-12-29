Real, fiducia in Mastantuono: il Napoli ci prova ma l'argentino dovrebbe restare a Madrid

Il futuro di Franco Mastantuono non è in discussione. Secondo quanto riportato da Marca, il talento argentino è finito nel mirino di diversi club europei, tra cui anche il Napoli, che si era informato su una possibile cessione in prestito. Il Real Madrid, però, ha chiuso subito ogni spiraglio, senza nemmeno attendere un’offerta ufficiale.

Mastantuono è considerato una pedina centrale nella pianificazione a lungo termine del club blanco. La fiducia nel suo potenziale è totale, come dimostra l’investimento fatto la scorsa estate: oltre 60 milioni di euro per strapparlo al River Plate e battere la concorrenza del Paris Saint-Germain. Una scommessa importante, supportata da aspettative altissime. L’impatto del classe 2007 in Europa è stato immediato. In appena due giornate si è guadagnato un posto nell’undici di Xabi Alonso e, poco dopo, è diventato il secondo più giovane esordiente del Real Madrid in Champions League. Personalità, qualità e maturità hanno accelerato il suo inserimento, portandolo presto anche al primo gol in Liga, contro il Levante: una rete che lo ha reso il quarto marcatore più giovane della storia del club, a 18 anni e 40 giorni.

Il suo peso è tale che il Real ha deciso di non liberarlo per il Mondiale Under 20 di ottobre, torneo poi perso dall’Argentina in finale contro il Marocco. Il percorso, però, si è interrotto bruscamente il 3 novembre, quando Mastantuono ha dovuto fare i conti con la pubalgia che ha imposto una gestione molto prudente del rientro. Ora le sensazioni sono migliori, ma a Madrid regna la cautela. L’obiettivo resta chiaro e il 2026 potrebbe essere l’anno della consacrazione, con la Finalissima contro la Spagna e il Mondiale alle porte. Battere record, del resto, sembra parte del suo destino: se debutterà al Mondiale, supererà persino un primato che oggi appartiene a Lionel Messi.