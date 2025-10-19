Real Madrid, 4 infortuni in un anno per Camavinga: "Per recuperare ho agito come un matto"

La scorsa stagione per Eduardo Camavinga è stata segnata dagli stop fisici: il centrocampista francese ha dovuto saltare diverse gare a causa di infortuni, tra cui uno particolarmente lungo e doloroso alla caviglia, che lo ha tenuto fermo per sei settimane. Intervistato da Téléfoot, il giocatore del Real Madrid ha raccontato le difficoltà vissute e il percorso di recupero: “I quattro infortuni? A dire il vero, non li prendi mai bene. Penso che il più duro sia stato l’ultimo, durato sei settimane. È stato così difficile che non l’ho detto subito ai miei genitori sperando in buone notizie”, ha spiegato.

Camavinga ha poi ricordato l’intensità degli allenamenti che ha sostenuto durante il periodo di recupero: “Ho fatto tutto come un matto, mi allenavo due volte al giorno… e poi essere fermato per un infortunio evitabile alla caviglia, che non mi era mai capitato, è stato doloroso”. Nonostante le difficoltà, il nazionale francese sembra aver superato i problemi fisici e guarda al futuro con ottimismo: “Sono in pace con il mio corpo ora. Mi sento bene e spero di aver lasciato tutto alle spalle”.

Con la nuova stagione ormai in corso, Camavinga punta a tornare al massimo della forma per contribuire al progetto del Real Madrid, pronto a mettere alle spalle le difficoltà e a ritrovare continuità e protagonismo in campo.