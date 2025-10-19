Argentina, dopo 4 sconfitte consecutive si rialza il River Plate

Il River Plate torna a vincere dopo quattro sconfitte consecutive. I Millonarios si rialzano espugnando il campo del Talleres Cordoba grazie alla reti di Montiel e Meza. Di seguito il programma della 13ª giornata del campionato di clausura argentino e le classifiche aggiornate:

Tallres - River Plate 0-2

Boca Juniors - Belgrano 1-2

Independiente Rivadivia - Banfield 1-2

Argentinos - Newell's 3-1

Lanus - Godoy Cruz 2-0

Racing - Aldosivi 1-0

Estudiantes - Gimnasia (ore 20)

Sarmiento - Vélez (ore 20)

Rosario Central - Platense (ore 23)

San Martin SJ - Independiente (ore 23)

Deportivo Riestra - Instituto (21 ottobre, ore 00.00)

Tigre - Barracas (21 ottobre, ore 00.00)

Atlético Tucuman - San Lorenzo (21 ottobre, ore 02.15)

Union Santa Fe - Defensa y Justicia (22 ottobre, ore 00.15)

Huracan - Central Cordoba (23 ottobre, ore 00.30)

GRUPPO A



1. Defensa y Justicia 19

2. Argentinos 18

3. Central Cordoba 18

4. Belgrano 18

5. Racing Avellaneda 18

6. Estudiantes 18

7. Boca Juniors 17

8. Union Santa Fe 17

9. Barracas Central 17

10. Tigre 17

11. Banfield 17

12. Huracan 16

13. Independiente Rivadivia 12

14. Newell's 11

15. Aldosivi 9

GRUPPO B



1. Lanus 26

2. Deportivo Riestra 24

3. Vélez Sarsfield 22

4. River Plate 21

5. Rosario Central 21

6. San Lorenzo 16

7. Atlético Tucuman 15

8. Sarmiento 15

9. Instituto 15

10. San Martin SJ 14

11. Talleres 14

12. Gimnasia LP 13

13. Platense 11

14. Godoy Cruz 10

15. Independiente 6

MARCATORI



7 reti: Martinez (Platense)

6 reti: Castillo (Lanus)

5 reti: Di Maria (Central), Galoppo (River Plate), Herrera (Deportivo Riestra)