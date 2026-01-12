Real Madrid, altissima considerazione di Klopp ma non ci sono contatti con l'ex Liverpool

Il Real Madrid nutre una profonda stima nei confronti di Jurgen Klopp, considerato dai vertici del club un tecnico di assoluta eccellenza. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il nome del tecnico tedesco è sempre stato tenuto in altissima considerazione dalle parti del Santiago Bernabéu.

Nonostante il recente scossone in panchina e l'esonero di Xabi Alonso, la dirigenza madrilena non ha però intrapreso passi concreti per ingaggiare l'ex allenatore del Liverpool. Al momento, dunque, non è stata avviata alcuna trattativa ufficiale per portarlo nella capitale spagnola. A frenare un possibile approdo di Klopp a Madrid concorrono diversi fattori, legati soprattutto alle scelte di vita del tecnico: Klopp si è allontanato dal campo quasi due anni fa, dopo il sofferto addio al Liverpool, dichiarando a più riprese di aver esaurito le energie per la gestione quotidiana di un club.

L'impegno con Red Bull: attualmente, il tecnico ricopre il ruolo di Head of Global Soccer per il marchio Red Bull (che controlla club come Lipsia e Salisburgo), una posizione dirigenziale di ampio respiro lontana dalle pressioni della panchina. Klopp ha spesso ribadito di non avere particolare interesse a tornare ad allenare un altro club dopo l'epopea ad Anfield. Resta da capire se il fascino del Real Madrid, in un futuro prossimo, potrà fargli cambiare idea o se il suo capitolo come allenatore sia da considerarsi definitivamente chiuso.