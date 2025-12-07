Real Madrid, altra notte da incubo: ko in casa con il Celta Vigo. E il Bernabeu contesta
Il Real Madrid attraversa uno dei momenti più difficili della stagione e il ko contro il Celta Vigo ne è l’ennesima conferma. Dopo San Mames, le prestazioni opache contro Elche, Vallecas, Girona e ora la sconfitta interna hanno alimentato il malumore del Bernabéu. La squadra appare piatta, priva di idee e troppo dipendente da Mbappé: quando il francese non incide, emergono tutte le fragilità del gruppo.
Contro un Celta coraggioso e brillante, i Blancos sono stati surclassati per oltre un’ora. Solo dopo l’espulsione di Fran García e nel forcing finale è arrivata una reazione più emotiva che tecnica, insufficiente per evitare l’ennesimo passo falso. Il magnifico tacco di Williot ha certificato la superiorità degli ospiti e scatenato la contestazione del pubblico. A peggiorare la situazione, l’infortunio di Militão – probabile lesione muscolare – che ha costretto Xabi Alonso a ridisegnare una difesa già falcidiata. Con Rüdiger, Asensio adattato terzino e Carreras fuori ruolo, il reparto è apparso allo stremo.
Con il Barça che scappa e il Manchester City alle porte in Champions, il Real Madrid si ritrova in piena emergenza tecnica e mentale. E il Bernabéu, ormai impaziente, fa sentire tutta la sua pressione.
LALIGA - 15ª GIORNATA
Oviedo-Maiorca 0-0
Villarreal-Getafe 2-0
Alaves-Real Sociedad 1-0
Real Betis-Barcellona 3-5
Athletic-Atletico Madrid 1-0
Elche-Girona 3-0
Valencia-Siviglia 1-1
Espanyol-Rayo Vallecano 1-0
Real Madrid-Celta Vigo
Osasuna-Levante
CLASSIFICA
1. Barcellona 40**
3. Real Madrid 36*
2. Villarreal 35*
4. Atletico Madrid 31**
5. Espanyol 27*
6. Betis 24*
7. Athletic Bilbao 23**
8. Getafe 20*
9. Elche 19*
10. Celta Vigo 19
11. Alavés 18*
12. Siviglia 17*
13. Real Sociedad 16*
14. Rayo Vallecano 16
15. Maiorca 14*
16. Valencia 14*
17. Osasuna 12
18. Girona 12*
19. Oviedo 10*
20. Levante 9
* una partita in più
** due partite in più
