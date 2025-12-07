Real Madrid, altra notte da incubo: ko in casa con il Celta Vigo. E il Bernabeu contesta

Il Real Madrid attraversa uno dei momenti più difficili della stagione e il ko contro il Celta Vigo ne è l’ennesima conferma. Dopo San Mames, le prestazioni opache contro Elche, Vallecas, Girona e ora la sconfitta interna hanno alimentato il malumore del Bernabéu. La squadra appare piatta, priva di idee e troppo dipendente da Mbappé: quando il francese non incide, emergono tutte le fragilità del gruppo.

Contro un Celta coraggioso e brillante, i Blancos sono stati surclassati per oltre un’ora. Solo dopo l’espulsione di Fran García e nel forcing finale è arrivata una reazione più emotiva che tecnica, insufficiente per evitare l’ennesimo passo falso. Il magnifico tacco di Williot ha certificato la superiorità degli ospiti e scatenato la contestazione del pubblico. A peggiorare la situazione, l’infortunio di Militão – probabile lesione muscolare – che ha costretto Xabi Alonso a ridisegnare una difesa già falcidiata. Con Rüdiger, Asensio adattato terzino e Carreras fuori ruolo, il reparto è apparso allo stremo.

Con il Barça che scappa e il Manchester City alle porte in Champions, il Real Madrid si ritrova in piena emergenza tecnica e mentale. E il Bernabéu, ormai impaziente, fa sentire tutta la sua pressione.

LALIGA - 15ª GIORNATA

Oviedo-Maiorca 0-0

Villarreal-Getafe 2-0

Alaves-Real Sociedad 1-0

Real Betis-Barcellona 3-5

Athletic-Atletico Madrid 1-0

Elche-Girona 3-0

Valencia-Siviglia 1-1

Espanyol-Rayo Vallecano 1-0

Real Madrid-Celta Vigo

Osasuna-Levante

CLASSIFICA

1. Barcellona 40**

3. Real Madrid 36*

2. Villarreal 35*

4. Atletico Madrid 31**

5. Espanyol 27*

6. Betis 24*

7. Athletic Bilbao 23**

8. Getafe 20*

9. Elche 19*

10. Celta Vigo 19

11. Alavés 18*

12. Siviglia 17*

13. Real Sociedad 16*

14. Rayo Vallecano 16

15. Maiorca 14*

16. Valencia 14*

17. Osasuna 12

18. Girona 12*

19. Oviedo 10*

20. Levante 9

* una partita in più

** due partite in più