Real Madrid, e se fosse Emery l'uomo giusto per ripartire? Contatti avviati per il 2026/27

Unai Emery potrebbe compiere un salto non indifferente. Il tecnico spagnolo, 54 anni, è finito nella shortlist del Real Madrid in vista della prossima estate e i primi contatti esplorativi, secondo le informazioni riportate da Sky Sport DE sarebbero già stati avviati. Una candidatura che prende corpo grazie al lavoro di altissimo livello svolto negli ultimi anni, in particolare alla guida dell’Aston Villa, dove Emery è sotto contratto fino al 2029.

In Inghilterra l’allenatore basco ha costruito una squadra competitiva, solida e ambiziosa, capace di stabilizzarsi costantemente nelle zone alte della classifica e di qualificarsi alla Champions League nella scorsa stagione. Un percorso di crescita continuo, culminato con un gruppo oggi pienamente coinvolto nella lotta per i vertici e a caccia di un titolo, che non è passato inosservato a Madrid. Per Emery sarebbe un ritorno in Spagna dopo esperienze di grande successo con Valencia, Siviglia e Villarreal, tutti club in cui ha lasciato un’impronta profonda, soprattutto in Europa. Proprio il suo straordinario rendimento nelle competizioni continentali - quattro successi in Europa League - resta uno dei marchi di fabbrica del tecnico, capace di ottenere risultati superiori alle aspettative in rapporto a rose e budget.

Dopo l'esperienza a Parigi, dove ha conquistato tutto a livello nazionale ma gli è mancato il guizzo in Champions, Emery non ha mai smesso di dimostrare il proprio valore: media punti elevatissime, gestione impeccabile dello spogliatoio e una chiara identità tattica. Il Real Madrid osserva. Nessuna decisione è stata ancora presa, ma il profilo di Emery - esperto, vincente e abituato alla pressione - potrebbe essere quello giusto.