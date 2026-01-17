Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Real Madrid, prima gioia per Arbeloa: 2-0 al Levante, a segno Mbappé e Asencio

Real Madrid, prima gioia per Arbeloa: 2-0 al Levante, a segno Mbappé e AsencioTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 15:56Calcio estero
Paolo Lora Lamia

Spiraglio di luce in casa Real Madrid, in un periodo decisamente buio. Reduci dall'eliminazione dalla Coppa del Re per mano dell'Albacete e alle prese con un ambiente decisamente incandescente - cori contro Florentino Perez da parte del Bernabeu, che ha anche sommerso di fischi alcuni giocatori -, i Blancos hanno vinto per 2-0 contro il Levante. 3 punti che consentono alla formazione di Arbeloa (tecnico al debutto in Liga) di portarsi a -1 dalla capolista Barcellona, impegnata domani sera contro la Real Sociedad. Mbappé su rigore sblocca il match al 58', mentre 7 minuti dopo Asencio chiude i giochi. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

Venerdì 16 gennaio
Espanyol-Girona 0-2

Sabato 17 gennaio
Real Madrid-Levante 2-0
Maiorca-athletic Bilbao
Osasuna-Oviedo
Betis Siviglia-Villarreal

Domenica 18 gennaio
Getafe-Valencia
Atletico Madrid-Alaves
Celta Vigo-Rayo Vallecano
Real Sociedad-Barcellona

Lunedì 19 gennaio
Elche-Siviglia

La classifica aggiornata
1. Barcellona 49 punti (19)
2. Real Madrid 48 (20)
3. Villarreal 41 (18)
4. Atlético Madrid 38 (19)
5. Espanyol 34 (20)
6. Betis Siviglia 29 (19)
7. Celta Vigo 29 (19)
8. Athletic Bilbao 24 (19)
9. Girona 24 (20)
10. Elche 23 (19)
11. Vallecano 22 (19)
12 Real Sociedad 21 (19)
13. Getafe 21 (19)
14. Siviglia 20 (19)
15. Osasuna 19 (19)
16. Alaves 19 (19)
17. Maiorca 18 (19)
18. Valencia 17 (19)
19. Levante 14 (19)
20. Oviedo 13 (19)

Articoli correlati
Ancelotti, il ritorno al Bernabeu nei fischi per il Real Madrid: per lui solo applausi... Ancelotti, il ritorno al Bernabeu nei fischi per il Real Madrid: per lui solo applausi
Tensione a Madrid durante Real-Levante: cori contro Florentino, fischi ai giocatori... Tensione a Madrid durante Real-Levante: cori contro Florentino, fischi ai giocatori
Real Madrid-Levante, le formazioni ufficiali: prima in Liga per Arbeloa, torna Mbappé... Real Madrid-Levante, le formazioni ufficiali: prima in Liga per Arbeloa, torna Mbappé
Altre notizie Calcio estero
Carrick, impresa nel derby al debutto al Man United: "Non è DNA, sono stati bravi... Carrick, impresa nel derby al debutto al Man United: "Non è DNA, sono stati bravi i ragazzi"
Ancelotti, il ritorno al Bernabeu nei fischi per il Real Madrid: per lui solo applausi... Ancelotti, il ritorno al Bernabeu nei fischi per il Real Madrid: per lui solo applausi
Coppa d'Africa, c'è la finalina Egitto-Nigeria: out Lookman e Osimhen, le formazioni... Coppa d'Africa, c'è la finalina Egitto-Nigeria: out Lookman e Osimhen, le formazioni ufficiali
Nantes, rinnovo per un talento fatto in casa: Louis Leroux prolunga fino al 2030 UfficialeNantes, rinnovo per un talento fatto in casa: Louis Leroux prolunga fino al 2030
Real Madrid, prima gioia per Arbeloa: 2-0 al Levante, a segno Mbappé e Asencio Real Madrid, prima gioia per Arbeloa: 2-0 al Levante, a segno Mbappé e Asencio
Chelsea-Brentford, le formazioni ufficiali: debutto in Premier per Rosenior, Kayode... Chelsea-Brentford, le formazioni ufficiali: debutto in Premier per Rosenior, Kayode dal 1'
Debutto da sballo per Carrick: il Manchester United batte per 2-0 il City nel derby... Debutto da sballo per Carrick: il Manchester United batte per 2-0 il City nel derby
Liverpool-Burnley, le formazioni ufficiali: niente conferma per Chiesa, parte in... Liverpool-Burnley, le formazioni ufficiali: niente conferma per Chiesa, parte in panchina
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
1 Lazio-Como, le probabili formazioni: Sarri non rinuncia a Taylor, straordinari per Douvikas
2 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
3 Milan-Lecce, le probabili formazioni: Pulisic torna titolare, spera in un posto anche Ricci
4 Il mondo del calcio in lutto: è morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso
5 E' morto Rocco Commisso, quelle parole del figlio Giuseppe: "I giocatori non sono soli"
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter blinda ulteriormente la vetta, Udinese decima
Immagine top news n.1 L'Inter strappa tre punti da Udine con grande maturità: 1-0 firmato Lautaro e +6 sul Milan
Immagine top news n.2 Fiorentina, Kean verso il forfait. L'attaccante non dovrebbe neanche partire per Bologna
Immagine top news n.3 Commisso e la Fiorentina, storia d’amore senza lieto fine: il trofeo sfiorato ma mai sollevato
Immagine top news n.4 Gasperini gongola coi giornalisti di fede giallorossa: "Nell'Olanda gioca Malen, non Zirkzee"
Immagine top news n.5 Inter, Marotta ricorda Commisso: "Perdiamo una delle ultime figure di presidente mecenate"
Immagine top news n.6 Bove riparte dal Watford: contratto di 6 mesi con opzione fino al 2031. Lunedì le visite
Immagine top news n.7 Comunicato della Fiorentina: "Scenderemo in campo per onorare Rocco Commisso"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.2 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.3 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.4 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Como, così non va. E Allegri non può continuare in questa maniera"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter blinda ulteriormente la vetta, Udinese decima
Immagine news Serie A n.2 Parma, Cuesta: "Dobbiamo essere al nostro massimo livello"
Immagine news Serie A n.3 Napoli-Sassuolo, le formazioni ufficiali: out Neres, chance per Vergara. Torna Spinazzola
Immagine news Serie A n.4 Udinese-Inter 0-1, le pagelle: Lautaro decisivo, Davis isolato. Chivu, la mano è evidente
Immagine news Serie A n.5 L'Inter strappa tre punti da Udine con grande maturità: 1-0 firmato Lautaro e +6 sul Milan
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Kean verso il forfait. L'attaccante non dovrebbe neanche partire per Bologna
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, il Venezia vince ed accorcia sulla vetta. Pari nel big match fra Monza e Frosinone
Immagine news Serie B n.2 Padova-Mantova 1-2, le pagelle: Varas condanna i suoi, Mensah eroe inatteso
Immagine news Serie B n.3 Reggiana-Cesena, le formazioni ufficiali del derby: le scelte di Dionigi e Mignani
Immagine news Serie B n.4 Empoli-Sudtirol 0-1, le pagelle: Pecorino bomber, Nasti delude
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i risultati al 45': avanti Sudtirol e Mantova. 1-1 fra Monza e Frosinone
Immagine news Serie B n.6 Empoli-Sudtirol, formazioni ufficiali: Dionisi sceglie Nasti in attacco
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, vittorie nette per Benevento e Lecco. Il Cittadella si butta via nel finale
Immagine news Serie C n.2 Il Crotone si rinforza in difesa: dal Potenza arriva Mattia Novella
Immagine news Serie C n.3 Il Pontedera si rinforza in difesa: dal Pisa arriva in prestito Jeremy Mbambi
Immagine news Serie C n.4 Colpo in attacco per il Ravenna: dal Trapani arriva Manuel Fischnaller
Immagine news Serie C n.5 Il Sorrento saluta Commisso: "Viola Park simbolo di lungimiranza sportiva ed imprenditoriale"
Immagine news Serie C n.6 Cosenza, il giovane Barone va a farsi le ossa in D: passa in prestito alla Sarnese
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Cagliari Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cagliari-Juventus, partita cruciale per la stagione di entrambe
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Sassuolo, azzurri chiamati alla svolta dopo tre pareggi consecutivi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, l'anticipo fra Parma e Milan termina a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.2 La Serie A Women ricorda Commisso: "Il Viola Park centro nevralgico del nostro movimento"
Immagine news Calcio femminile n.3 Parma-Milan apre il 2026 della Serie A Women. La Fiorentina scenderà in campo
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Sottili: "Noi e il Napoli le due sorprese della A. Importante fare risultato"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Cariche per il Genoa. Squadra con giusto atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.6 Saranno Reggio Calabria e Vicenza a ospitare le sfide dell'Italia verso il Mondiale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)