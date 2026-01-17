Real Madrid, prima gioia per Arbeloa: 2-0 al Levante, a segno Mbappé e Asencio
Spiraglio di luce in casa Real Madrid, in un periodo decisamente buio. Reduci dall'eliminazione dalla Coppa del Re per mano dell'Albacete e alle prese con un ambiente decisamente incandescente - cori contro Florentino Perez da parte del Bernabeu, che ha anche sommerso di fischi alcuni giocatori -, i Blancos hanno vinto per 2-0 contro il Levante. 3 punti che consentono alla formazione di Arbeloa (tecnico al debutto in Liga) di portarsi a -1 dalla capolista Barcellona, impegnata domani sera contro la Real Sociedad. Mbappé su rigore sblocca il match al 58', mentre 7 minuti dopo Asencio chiude i giochi. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Venerdì 16 gennaio
Espanyol-Girona 0-2
Sabato 17 gennaio
Real Madrid-Levante 2-0
Maiorca-athletic Bilbao
Osasuna-Oviedo
Betis Siviglia-Villarreal
Domenica 18 gennaio
Getafe-Valencia
Atletico Madrid-Alaves
Celta Vigo-Rayo Vallecano
Real Sociedad-Barcellona
Lunedì 19 gennaio
Elche-Siviglia
La classifica aggiornata
1. Barcellona 49 punti (19)
2. Real Madrid 48 (20)
3. Villarreal 41 (18)
4. Atlético Madrid 38 (19)
5. Espanyol 34 (20)
6. Betis Siviglia 29 (19)
7. Celta Vigo 29 (19)
8. Athletic Bilbao 24 (19)
9. Girona 24 (20)
10. Elche 23 (19)
11. Vallecano 22 (19)
12 Real Sociedad 21 (19)
13. Getafe 21 (19)
14. Siviglia 20 (19)
15. Osasuna 19 (19)
16. Alaves 19 (19)
17. Maiorca 18 (19)
18. Valencia 17 (19)
19. Levante 14 (19)
20. Oviedo 13 (19)