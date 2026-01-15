Real Madrid sbeffeggiato da San Marino dopo l'eliminazione in Coppa: "Il nostro livello è simile"

Un avvio di 2026 da cancellare quello del Real Madrid. Dopo il ko per 3-2 firmato da doppio Raphinha e Lewandowski in finale di Supercoppa di Spagna nel Clasico contro il Barcellona, e il conseguente esonero dell'ex tecnico Xabi Alonso (sostituito da Arbeloa), ieri sera è arrivata la clamorosa eliminazione agli ottavi di finale di Coppa del Re contro l'Albacete, club di Seconda Divisione spagnola.

Per questo motivo, sul web, già si stanno scatenando le burle, le prese in giro e i meme nei confronti dei Blancos. A questi si è unito anche il profilo ufficiale del San Marino che, attraverso un post pubblicato su X, si è fatto beffe del club spagnolo: "Ehi, Real Madrid. Abbiamo notato che una squadra di seconda divisione spagnola ti ha eliminato e che hai fallito di nuovo. Penso che siamo in grado di giocare contro di te, penso che abbiamo livelli simili visto che anche noi abbiamo fallito. Quando sarai pronto, giocheremo. Un abbraccio".

Nel frattempo stasera saranno in scena le ultime due partite che chiuderanno il quadro degli Ottavi di finale della competizione. Alle 21:00 il Barcellona sarà di scena sul campo del Racing Santander; alla stessa ora il Valencia giocherà a domicilio del Burgos.