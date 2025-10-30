Real Madrid, tensione tra Vinicius e Xabi Alonso: scuse pubbliche ma pace ancora lontana

Nonostante il Real Madrid abbia compiuto un’impresa battendo il Barcellona nel Clásico (2-1), da giorni in Spagna non si parla tanto della vittoria quanto di Vinicius Jr. Il brasiliano, sostituito nella ripresa da Xabi Alonso, aveva reagito in modo plateale e polemico, alimentando le voci di una frattura tra giocatore e allenatore.

Ieri però ha provato a calmare le acque con un messaggio di scuse sui social: "Oggi voglio chiedere scusa a tutti i tifosi del Real Madrid per la mia reazione quando sono stato sostituito nel Clásico. Come ho già fatto durante l’allenamento, voglio rinnovare le mie scuse ai miei compagni, al club e al presidente". Un dettaglio, però, non è sfuggito: nessun riferimento a Xabi Alonso. Secondo i media madrileni, il rapporto tra i due sarebbe teso da tempo. Vinícius si sentirebbe trattato in modo ingiusto e avrebbe persino valutato l’idea di lasciare il club.

Stando a El Chiringuito, nello spogliatoio il brasiliano si è scusato anche davanti a staff e compagni. Alonso, però, avrebbe replicato con freddezza: "Se qualcuno vuole lamentarsi, lo faccia in privato, non davanti a tutti". Un messaggio diretto, a conferma di un clima complicato. Dopo l’episodio, i due si sarebbero parlati in privato: confronto breve, tono civile, e scuse accettate. Tuttavia, secondo la stampa spagnola, la riconciliazione è ancora lontana, anche se il club non intende punire l’attaccante per il suo sfogo.