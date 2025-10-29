Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Nantes, Castro scherza sul caso Vinicius: "Se vuole venire da noi... Ma non so se sarà titolare"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:42Calcio estero
Michele Pavese

Dopo il Clasico e l'acceso confronto con Xabi Alonso, Vinicius Junior è finito al centro dell’attenzione in Spagna. Diversi media mettono in discussione il suo atteggiamento e ipotizzano persino una possibile cessione, sostenendo che il brasiliano fatichi ad accettare il nuovo ruolo che ricopre nel Real Madrid.

Alla vigilia della sfida di campionato contro il Monaco, valida per la decima giornata di Ligue 1, l’allenatore del Nantes, Luis Castro, è stato interpellato sul caso del giocatore madrileno. Il tecnico portoghese ha scelto di rispondere con una buona dose di ironia: "Parlerò con il presidente per vedere se ha i soldi. Se può venire, sarebbe interessante per il club. Se sarà titolare o no, questo non lo so (ride)", ha scherzato Castro in conferenza stampa, strappando un sorriso ai presenti.

Successivamente, l’allenatore ha assunto un tono più riflessivo, offrendo una lettura più ampia sul comportamento dei calciatori: "Ogni giocatore è diverso e bisogna imparare a comprenderli. È fondamentale nel calcio di oggi accettare i limiti o le difficoltà di ciascuno. Poi, se hai qualcuno che è completamente testardo, tocca a noi fare il nostro lavoro (ride)", ha aggiunto con filosofia e leggerezza. Una risposta arguta e distensiva, nel perfetto stile di Luis Castro, che ha scelto di sdrammatizzare la polemica intorno a Vinicius, trasformando una domanda spinosa in un momento disteso.

