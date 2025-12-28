Aubameyang non basta, crolla il Gabon: Mozambico vince 3-2, prima volta in Coppa d'Africa

È cominciata con il botto la domenica di Coppa d'Africa. Nel Girone F seconda sconfitta per il Gabon: dopo aver ceduto al Camerun, Aubameyang e soci perdono anche contro il Mozambico, che conquista la sua prima storica vittoria nella competizione continentale. Finisce 3-2 allo Stade Adrar di Agadir: Bangal e Katamo portano avanti 2-0 la squadra di Conde Chiquinho, prima che l'attaccante del Marsiglia accorci le distanze nel 5' di recupero del primo tempo.

Nella ripresa Calila sigla il 3-1, prima della rete inutile di Moucketou-Moussounda. La classifica, in attesa dello scontro al vertice tra Camerun e Costa d'Avorio, vede il Mozambico inserirsi nella lotta a quota 3, mentre i gabonesi restano a 0 e rischiano grosso.