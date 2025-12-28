Algeria, Mahrez ironico sui test fisici: "Posso essere invecchiato, ma siate seri..."

Tra poche ore l’Algeria affronterà il Burkina Faso e tutti gli occhi saranno puntati su Riyad Mahrez. L’ala destra, a 34 anni, è più che mai concentrata negli ultimi mesi della sua carriera internazionale ed è, come sottolinea L’Équipe, l'uomo più importante della nazionale nordafricana.

Nei giorni scorsi, l’ex Manchester City ha risposto con ironia e senza eccessi a critiche sui social riguardo ai suoi test fisici: "Posso anche essere invecchiato, ma siate seri, esperti di Twitter!", ha dichiarato, confermando la sua determinazione a terminare la carriera con la nazionale al top. Il suo obiettivo è chiaro: lasciare un segno indelebile nel calcio africano e concludere in bellezza la sua avventura con la nazionale. Il carisma di Mahrez si percepisce anche nello spogliatoio. Prima del match inaugurale contro il Sudan, il capitano aveva radunato i compagni, incitando alla concentrazione e alla grinta: "Diamoci dentro sul campo. Prendiamo questa partita, prendiamo i tre punti e poi torniamo in hotel".