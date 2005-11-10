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Vi ricordate di Botheim? Comparsa alla Salernitana, eroe dei fiordi: oltre 100 gol a 26 anni

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Simone Lorini
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Simone Lorini
Oggi alle 10:45Calcio estero
05.11.2026 10:45Calcio estero
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Il bomber che rende solo in Scandinavia: la Salernitana ci puntò nel 2022/23 e nell'anno successivo, ottenendo un solo gol
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Un solo gol e assolutamente inutile ai fini del risultato finale, perché fu il quarto nel 4-0 che la Salernitana inflisse alla Sampdoria il 28 agosto 2022, nella terza giornata della stagione 2022/23 di Serie A: l'esperienza italiana di Erik Botheim purtroppo si può condensare in quest'unica gioia con la maglia del Cavalluccio marino, ma la musica cambia, eccome se cambia, se si guarda al rendimento del centravanti classe 2000 guardo gioca in Scandinavia, che sia nella sua Norvegia o nella vicina Svezia.

Oltre 100 gol con le maglie di Malmo, Bodo/Glimt, Rosenborg e Viking

Tra Eliteserien, Allsvenskan e Champions League il suo rendimento è elevatissimo: ne ha dato prova anche ieri, risultato decisivo nella storica prima vittoria in Champions del Viking, che ha già trascinato in campionato con 4 gol in 7 partite, due nelle ultime due gare. Un bomber di grande livello insomma, a patto di essere circondato dai fiordi (sua la doppietta nel clamoroso 6-1 del Bodo contro la Roma di Mourinho, ndr).

Ora la continuità e la stabilità

L'aver girato mezza Scandinavia e ben tre squadre norvegesi (e non è che ce ne siano così tante di alto livello, ndr) è sicuramente un'anomalia: ora per Botheim è il momento della continuità e della stabilità, per confermarsi ad alti livelli anche in ambito europeo. Con l'ambizioso Viking ha un contratto lungo, fino al 2030 e chissà che non sia la volta buona per disfare le valige e mettere radici a Stavanger.

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