Poker al Sabah e prima storica vittoria in Champions: notte da sogno per il Viking e Botheim
Michele Pavese
Tre settimane dopo il prestigioso 3-3 contro il Bayern Monaco, il Viking si regala un'altra notte da ricordare e conquista la sua prima storica vittoria in Champions League. Un'altra pagina importante in un libro ancora tutta da scrivere: il 4-1 contro il Sabah è arrivato al termine di una partita cominciata in salita ma riequilibrata e poi chiusa grazie a Erik Botheim
Serata speciale per l'attaccante, protagonista assoluto con una doppietta che rappresenta anche il suo ingresso nella classifica marcatori della competizione. Il norvegese, classe 2000, è oggi il principale riferimento offensivo della squadra: in questa stagione ha già realizzato 16 gol in 30 presenze complessive. Un rendimento ben diverso da quello mostrato durante la parentesi in Italia, alla Salernitana, con cui siglò appena una rete in 39 partite.