"Ridicolo, spaventoso" "Debacle totale". La figuraccia del Real Madrid vista dalla Spagna
Come ha reagito la stampa spagnola alla figuraccia del primo Real Madrid targato Arbeloa? Di seguito i titoli dei principali quotidiani sportivi:
Per Marca è "Debacle total" a tutta pagina. Il quotidiano madrileno aggiunge: "L'esordio di Arbeloa si conclude con una grave battuta d'arresto. Il Real Madrid perde due titoli in tre giorni". E ancora: "Un eroico Albacete si qualifica per i quarti di finale a spese del naufragio blanco". As titola: "La vita continua allo stesso modo... o peggiore". E punta il dito sul nuovo tecnico che: "Paga il suo turnover estremo con una disastrosa eliminazione contro un Albacete pieno di riserve
Se la ridono in Catalogna, dove Mundo Deportivo titola: "A la calle" (per strada) aggiungendo: "Il debutto di Arbeloa dopoo aver preso il posto di Xabi Alonso non ha portato benefici e la barca blanca contunua la deriva". Più duro Sport che definisce questo flop: "Ridicolo. Spaventoso". L'Esportiu, quotidiano di lingua catalana, titola: "Né la Supercoppa né la Coppa".
