Riise su Klopp: "Se dovesse tornare, lo vedrei bene in una Nazionale. Ha chiuso coi club"

Il futuro di Jurgen Klopp continua a far discutere il mondo del calcio, e a dire la sua è stavolta un’icona della storia dei Reds, John Arne Riise. L'ex difensore norvegese ha analizzato lo scenario di un possibile ritorno in panchina del tecnico tedesco, escludendo però un suo impegno quotidiano con una squadra di club: "Se dovesse tornare, credo che sceglierà una Nazionale. Non penso lavorerà più per un club. Lo vedrei bene alla guida dell'Inghilterra in futuro. Una selezione nazionale è un impegno meno logorante rispetto al lavoro quotidiano in una società, e questo potrebbe fare al caso suo".

Riise ha poi sottolineato l'impatto umano e professionale di Klopp, spiegando quanto l'esperienza ad Anfield lo abbia segnato: "Jurgen ama la vita e mette passione in tutto ciò che fa. Mi piacerebbe rivederlo all'opera per l'energia che sprigiona, ma allo stesso tempo la sua eredità è già immensa. Ha fatto così bene al Dortmund e al Liverpool che trovo difficile immaginare come possa fare di meglio altrove".

Secondo l'ex terzino, il ritiro di Klopp sarebbe figlio di un esaurimento delle scorte energetiche dovuto alla sua dedizione totale alla causa: "Forse è semplicemente soddisfatto di quanto raggiunto e ora vuole dedicarsi ad altri interessi. Credo che gli anni al Liverpool gli abbiano presentato il conto: era esausto mentalmente e fisicamente, perché ha dato tutto se stesso, ogni singola goccia di energia, per quel lavoro".