Kane rinnova con il Bayern Monaco: "Volevo restare. Mi sento a casa e voglio vincere ancora"

Dopo il Pallone d'Oro, è arrivata anche la scelta sul futuro. Harry Kane ha deciso di legare ancora il proprio nome al Bayern Monaco, rinnovando il contratto fino al 2029. Una decisione che racconta il rapporto costruito dall’attaccante inglese con il club bavarese e con una città nella quale ha trovato finalmente la dimensione ideal: "Mi sento davvero a casa al Bayern. Amo il club, i tifosi e la città di Monaco", ha spiegato Kane dopo il prolungamento.

Parole che sottolineano quanto il trasferimento in Germania, nell’estate 2023 dopo una carriera straordinaria ma senza grandi trofei al Tottenham, abbia rappresentato un punto di svolta. Kane ora è il leader di una squadra costruita per tornare ai vertici del calcio europeo. "Abbiamo una squadra fantastica e in Vincent Kompany un allenatore fantastico”, ha aggiunto il capitano dell’Inghilterra, ribadendo la fiducia nel progetto bavarese. Anche la dimensione familiare ha avuto un peso nella decisione: "La mia famiglia è molto felice qui. Volevo restare".

Ora gli obiettivi sono ancora più ambiziosi. Kane non nasconde la voglia di continuare ad accumulare successi con il Bayern e inseguire il grande trofeo che manca nella sua avventura tedesca: la Champions League. Il Pallone d’Oro ha chiuso un capitolo, ma la sfida più grande è appena iniziata.