Il Pallone d'Oro non si tocca: Harry Kane ha rinnovato il contratto con il Bayern Monaco

Il matrimonio continua. Harry Kane ha rinnovato il suo contratto con il Bayern Monaco fino al 30 giugno 2029. Il Pallone d’Oro 2026 ha scelto di proseguire la sua avventura in Baviera, dove dal suo arrivo nell’estate 2023 è diventato il simbolo del nuovo corso del club tedesco.

Un prolungamento che certifica il legame creato tra il centravanti inglese e il Bayern, dopo due stagioni da protagonista assoluto. In maglia bavarese Kane ha conquistato due Bundesliga, una Coppa di Germania e due Supercoppe Franz Beckenbauer, ma soprattutto ha riscritto diversi record individuali. I numeri raccontano una storia straordinaria: 156 gol in 161 presenze ufficiali, con il titolo di capocannoniere della Bundesliga conquistato in ogni stagione disputata in Germania. Un rendimento che lo ha portato anche a vincere per due volte la Scarpa d’Oro europea, nel 2023/24 e nel 2025/26, prima della consacrazione definitiva con il Pallone d’Oro.

"Mi sento davvero a casa al Bayern. Amo il club, i tifosi e la città di Monaco. Abbiamo una squadra fantastica e un allenatore fantastico come Vincent Kompany. Sono molto orgoglioso di far parte di questo club", ha dichiarato Kane dopo il rinnovo. "La mia famiglia è molto felice qui, volevo restare. Ora guardo al futuro e voglio vincere molti altri titoli".

Il presidente Herbert Hainer ha celebrato il prolungamento come un momento storico per il club: "Quello che era iniziato come un grande trasferimento è diventato un capitolo speciale della storia del Bayern". Parole condivise anche dall’amministratore delegato Jan-Christian Dreesen, che ha sottolineato come Kane sia ormai diventato un punto di riferimento per squadra e tifosi. Arrivato a Monaco dopo gli anni trascorsi al Tottenham, il capitano dell’Inghilterra ha trovato in Germania la consacrazione che aveva inseguito per tutta la carriera. Il Pallone d’Oro ha chiuso il cerchio, ma la storia con il Bayern è tutt’altro che terminata: l’obiettivo ora è continuare a vincere e riportare il club sul tetto d’Europa.