Ufficiale Rio Ave, Gustavo Mancha nuovo rinforzo per la difesa: arriva dall'Olympiacos

Il Rio Ave Futebol Clube ha ufficializzato l'accordo con l'Olympiacos per l'acquisizione a titolo temporaneo del difensore centrale brasiliano Gustavo Mancha. Il calciatore si trasferisce in Portogallo con la formula del prestito fino al termine della stagione in corso, rinforzando così la rosa a disposizione del tecnico per la fase cruciale del campionato.

Il difensore, 21 anni, approda a Vila do Conde dopo l'esperienza nel calcio greco tra le fila del club del Pireo. Mancha garantisce al pacchetto arretrato dei biancoverdi una combinazione di freschezza atletica, prestanza fisica e qualità tecnica, doti fondamentali per consolidare il reparto difensivo della prima squadra in vista della volata finale.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Rio Ave FC ha rivolto il più caloroso benvenuto a Gustavo Mancha, augurandogli le migliori fortune e il raggiungimento di grandi successi sportivi con la maglia del club. Il giocatore è già pronto a mettersi al lavoro con i nuovi compagni per integrarsi rapidamente negli schemi tattici della squadra.