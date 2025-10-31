Rivaldo netto: "Piaccia o no alla gente, Vinicius è il miglior giocatore del mondo per la FIFA"

"Il suo atteggiamento non è stato corretto". La leggenda brasiliana e Pallone d’Oro nel 1999 Rivaldo è tornato sulla reazione furibonda di Vinicius quando è stato sostituito da Xabi Alonso in occasione del Clasico contro il Barcellona: "Il suo atteggiamento non è stato corretto. Non sono d’accordo con ciò che ha fatto, ma bisogna concedergli un certo margine, perché non si tratta solo di questa partita, bensì di un contesto di sostituzioni e situazioni ripetute", ha dichiarato a Betfair.

Per poi evidenziare la qualità assoluta dell'asso del Real Madrid: "Piaccia o no alla gente, oggi Vinicius è ancora il miglior giocatore del mondo secondo la FIFA", facendo riferimento al fatto che Vini sia l’attuale vincitore del premio The Best. Salvo poi mandare un messaggio a Xabi Alonso: "Sinceramente, un calciatore come Vinicius, che ha un valore così grande per il Real Madrid e rappresenta un patrimonio per il club, non può essere sostituito per 7 partite di fila. E tanto meno in un Clásico che si stava vincendo di misura, che il Barcellona poteva pareggiare e che lui, Vinicius, avrebbe potuto chiudere definitivamente”.

Precisando: "La reazione di Vinicius Junior non è stata corretta, perché ha detto alcune cose spiacevoli, e ovviamente questo non fa una bella impressione. Tuttavia, si può capire il suo nervosismo: stava giocando bene, era protagonista, ha partecipato al secondo gol e teneva bene il pallone in attacco". Ora la speranza più grande è che la frattura tra i due protagonisti si aggiusti: "L’ideale è che Vinicius e l’allenatore facciano pace, perché entrambi lavorano per lo stesso obiettivo: vincere e conquistare titoli. È bello vedere giocare Vinicius: è un ragazzo con personalità, che gioca con coraggio, e credo che tutto si risolverà tra loro", la chiosa.