Liverpool, Salah ritrova il campo e convince. Micah Richards: "È ancora decisivo"

Il successo del Liverpool contro il Brighton nel weekend ha riportato al centro della scena Mohamed Salah, tornato a disposizione dopo un periodo complicato. L’egiziano non aveva preso parte a tre delle ultime quattro gare dei Reds a seguito di un contrasto con il tecnico Arne Slot, ma la situazione sembra ora rientrata.

Quella in corso è una stagione al di sotto degli standard abituali per Salah: cinque gol e quattro assist in 20 presenze complessive raccontano di un rendimento discontinuo. Tuttavia, nella sfida contro il Brighton sono arrivati segnali incoraggianti. Entrato nel primo tempo al posto dell’infortunato Joe Gomez, l’attaccante è apparso subito coinvolto nel gioco, mostrando brillantezza e intraprendenza.

A sottolineare la prestazione di Salah è stato Micah Richards, intervenuto nel podcast The Rest Is Football. L’ex difensore del Manchester City ha elogiato la condizione dell’egiziano, soffermandosi soprattutto sulla sua vivacità atletica:

“La cosa più importante è che quando è entrato sembrava davvero brillante. Avrebbe dovuto segnare, ma il punto centrale era capire se avesse ancora quella velocità elettrica, e ce l’ha eccome. Magari non è continuo come nelle stagioni migliori, ma dal punto di vista calcistico Salah è apparso molto affilato”.

Richards ha poi aggiunto come non abbia mai dubitato dell’impatto del numero 11:

“Non entrerà mai in campo per fare una brutta prestazione. Corre, è energico, rende la squadra migliore. Stava solo attraversando un periodo senza gol”.