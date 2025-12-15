Upamecano-Bayern, rinnovo in stallo: Real Madrid e PSG pronti all’assalto

Il futuro di Dayot Upamecano al Bayern Monaco è sempre più incerto e sta diventando un tema delicato all’interno dell’Allianz Arena. Secondo quanto riportato da Foot Mercato, le trattative per il rinnovo del contratto del difensore francese si sono arenate, con il giocatore che non sarebbe soddisfatto dell’ultima proposta avanzata dal club bavarese.

L’attuale accordo del classe 1997 scade al termine della stagione, e senza una svolta a breve Upamecano rischia di diventare uno dei parametri zero più ambiti d’Europa nella prossima estate. Una situazione che ha già acceso l’interesse di diversi top club.

Sempre secondo Foot Mercato, Real Madrid e Paris Saint-Germain avrebbero già manifestato in modo concreto la propria disponibilità, informando l’entourage del giocatore di essere pronti a soddisfare le sue richieste economiche in caso di addio al Bayern. Anche il Liverpool viene accostato al centrale francese, attratto dalla possibilità di assicurarsi un difensore di livello internazionale a condizioni vantaggiose.

Il nodo resta l’ingaggio. L’offerta del Bayern, infatti, non rispecchierebbe le aspettative dello staff di Upamecano, che chiede un contratto in linea con lo status del giocatore tra i migliori difensori centrali europei. La dirigenza tedesca, però, è prudente: mantenere l’equilibrio salariale resta una priorità, soprattutto dopo recenti investimenti importanti sul mercato.

Il Real Madrid appare in pole position: i Blancos avrebbero già raggiunto un’intesa verbale di massima, inserendo Upamecano in un piano di rinnovamento della difesa, viste le situazioni in evoluzione di Rüdiger e Alaba. Anche il PSG resta molto attivo e vede nel nazionale francese il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato accanto a Marquinhos e Lucas Hernández.