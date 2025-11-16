Marsiglia, Nadir su De Zerbi: "Passionale, ci dà la scossa e io ne avevo bisogno"

Roberto De Zerbi continua a confermare la sua fama di allenatore capace di valorizzare i giovani, anche nella sua avventura al Marsiglia. Dopo aver lanciato profili come Vaz, Bakola e Mmadi, il tecnico italiano sta puntando forte anche su Bilal Nadir, centrocampista marocchino di 21 anni, divenuto una delle note più interessanti del nuovo corso dell’OM.

Intervistato dai media ufficiale del club francese, Nadir ha raccontato il suo rapporto con l’ex allenatore del Brighton, sottolineando come l’impatto di De Zerbi sul suo percorso sia stato immediato: “Sono abituato ad avere allenatori dal temperamento forte a Marsiglia. È ciò che caratterizza il club”, ha spiegato il giovane talento, evidenziando come la personalità dell’ambiente sia parte integrante del suo sviluppo.

Ma è soprattutto il lato umano del tecnico italiano ad aver colpito Nadir, che non ha nascosto quanto il suo stile diretto e passionale lo stia aiutando a crescere: “È passionale. Avevo anche bisogno di qualcuno che mi desse una scossa di tanto in tanto, perché sono una persona disinvolta”, ha aggiunto con sincerità.

Il centrocampista è entrato gradualmente nelle rotazioni dell’OM grazie alla fiducia di De Zerbi, da sempre attento a formare i giovani attraverso responsabilità e minutaggio.