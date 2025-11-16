Qual. Mondiali, si chiude il Gruppo I: le formazioni ufficiali di Israele-Moldavia
Si chiude il Gruppo I di qualificazione ai Mondiale. Oltre a Italia-Norvegia, in campo anche Israele Moldavia. Di seguito tutte le formazioni ufficiali.
ISRAELE-MOLDAVIA
Israele (4-4-2): Glazer; Dasa, Lemkin, Blorian, Revivo; Kanichowsky, Peretz, Biton, Do. Peretz; Turgeman, Gloukh
CT: Ran Ben Simon
Moldavia (3-5-1-1): Timbur; Cucos, Baboglio, Gherasimencov; Porov, Fratea, Calmacov, Perciun, Bitca; Postolachi; Nicolaescu
CT: Lilian Popescu
ITALIA-NORVEGIA
Italia (3-5-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito.
CT: Gennaro Gattuso.
Norvegia (4-4-2) - Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland.
CT: Stale Solbakken.
