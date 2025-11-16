Qual. Mondiali, si è chiuso il Gruppo D: tris Francia (già qualificata), l'Ucraina va ai playoff
Si è chiuso il Gruppo D di qualificazione ai Mondiali. La Francia, già qualificata, rifila un tris a domicilio all'Azerbaigian con le reti di Mateta e Akliouche, oltre all'autorete di Mahammadaiyev. 90 minuti in campo per Thuram, unico rappresentante della Serie A. Il milanista Maignan invece è rimasto in panchina.
Nell'altra partita del girone vittoria importante per l'Ucraina, che supera l'Islanda e conquista così il pass per i playoff, grazie ai gol di Zubkov e Gutsulyak. 77 minuti in campo per il genoano Malinovskyi, tutta la partita invece per il viola Gudmundsson.
Ucraina-Islanda 2-0 - 83' Zubkov (U); 90'+3' Gutsulyak (U)
Azerbaigian-Francia 1-3 - 4' Dadashov (A); 17' Mateta (F); 30' Akliouche (F); 45' aut. Mahammadaliyev (F)
CLASSIFICA GIRONE D
Francia 16 (ai Mondiali)
Ucraina 10 (ai playoff)
Islanda 7
Azerbaigian 1