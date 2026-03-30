Rummenigge: "Vinicius non lascerà il Real. Olise via? Voci che fanno sorridere tutti al Bayern"

Karl-Heinz Rummenigge, attuale membro del consiglio direttivo del Bayern Monaco e leggenda vivente dei bavaresi, ha rilasciato una lunga intervista ad As, nella quale ha parlato di Michael Olise e del fatto che sia molto ambito a Madrid e a Barcellona: "Queste sono voci che fanno sorridere tutti al club. Tu (si riferisce al giornalista, ndr) sai meglio di chiunque altro come funziona il circo mediatico. Ha ancora tre anni di contratto, quindi non c'è altro da aggiungere. La gente viene allo stadio per giocatori come lui".

Vinicius si adatterebbe bene al Bayern Monaco?

"La domanda è superflua, visto che è un giocatore inestimabile e che gioca già nella squadra dei suoi sogni. Non mi sorprenderei se fosse uno dei giocatori preferiti di Florentino. Ho sentito che alcuni club sauditi si stanno interessando a lui, ma non credo che se ne andrà. Florentino è un vero intenditore di calcio e farà di tutto per trattenerlo. Ricordo la sua doppietta nella partita d'andata di due anni fa".

Si aspettava Xabi Alonso al Bayern prima di Kompany?

"Dopo una serie di rifiuti… È chiaro che a volte il destino ti sorride. È una fortuna che sia qui. Ho visto andare e venire al Bayern dei veri e propri grandi allenatori, come Lattek, Hitzfeld, Heynckes e Guardiola, e Vini sta raggiungendo quel livello. Mi diverto di nuovo in campo, cosa che non sempre accadeva negli ultimi anni. È un piacere guardare il nostro calcio, i successi stanno arrivando e la pace è tornata nel club. L'allenatore è il dipendente più importante e Vini è una benedizione, anche a livello personale. Lavora con quello che il club gli dà e ne trae il massimo. Gli abbiamo anche chiesto di dare più spazio al settore giovanile e ha inserito in squadra un totale di nove giocatori, con Karl in prima linea".