Safonov-show, messaggio a Luis Enrique e Chevalier: il PSG ha scoperto un altro portiere?

Il Paris Saint-Germain torna al successo con un netto 5-0 sul Rennes, una vittoria che porta anche la firma inattesa del suo portiere. Con Lucas Chevalier indisponibile, è toccato a Matvey Safonov difendere i pali: il russo, al primo impiego da titolare in stagione, ha risposto con una prestazione di alto livello.

Nel primo tempo Safonov è stato decisivo in almeno due occasioni: al 27’ ha respinto un potente tiro di Esteban Lepaul sugli sviluppi di un corner, e pochi minuti più tardi ha neutralizzato la conclusione di Valentin Rongier, ben piazzato al limite dell’area. Interventi che hanno permesso al PSG di mantenere il controllo del match e indirizzarlo verso una vittoria senza affanni.

In attesa del rientro di Chevalier, Safonov si candida così con forza per un ruolo più centrale nelle rotazioni di Luis Enrique, guadagnando punti importanti nella gerarchia del club parigino. Un messaggio sia all'allenatore sia al suo compagno di reparto: che possano cambiare le cose nel corso della stagione?