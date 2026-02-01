Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Saint Etienne, addio a coach Horneland: "Esperienza che resterà dentro di me tutta la vita"

Saint Etienne, addio a coach Horneland: "Esperienza che resterà dentro di me tutta la vita"TUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Yvonne Alessandro
Oggi alle 09:26Calcio estero
Yvonne Alessandro

"L’AS Saint-Étienne conferma che il club e il suo allenatore, Eirik Horneland, hanno deciso di comune accordo di porre fine alla loro collaborazione". Ha ufficializzato così il divorzio con il suo allenatore il Saint Etienne nelle ultime ore: il nome di Philippe Montanier circola con insistenza come possibile successore. L'avventura di Eirik Horneland sulla panchina dell'ASSE si è conclusa con una sconfitta casalinga contro il Boulogne-sur-Mer (2-1). Il club dell'Alta Loira, che puntava a un rapido ritorno in Ligue 1, occupa attualmente il quinto posto in Ligue 2.

Eirik Horneland è arrivato alla guida della prima squadra in un periodo di profonda trasformazione per i "Verts". L'impatto del suo contributo è andato ben oltre il campo e le 43 partite dirette sulla panchina della prima squadra. "Il club desidera esprimere la propria profonda gratitudine per le qualità umane che Eirik ha dimostrato ogni giorno al centro sportivo. La sua integrità, insieme alla sincerità e al calore dei legami che ha saputo stringere all'interno della società, lasciano un'impronta positiva e duratura sull'istituzione", si legge dal comunicato della società francese. "Il club è ora pienamente mobilitato e concentrato sui prossimi impegni sportivi. Una comunicazione ulteriore riguardante l’organizzazione dello staff della prima squadra sarà resa nota nei prossimi giorni".

Il messaggio d'addio di Eirik Horneland: "È stato un immenso privilegio lavorare per questo club, un'esperienza che resterà dentro di me per tutta la vita. Ho lavorato ogni giorno con un profondo rispetto per ciò che l'ASSE rappresenta per questa città e per i suoi tifosi. Ringrazio i giocatori per il loro impegno, lo staff per il sostegno incessante, i tifosi per il loro calore unico e la dirigenza per la fiducia e il supporto che mi hanno accordato. Anche se il mio percorso finisce qui, me ne vado con l'orgoglio di aver allenato questo club. Resterò sempre un tifoso dell'AS Saint-Étienne e auguro alla società il massimo successo per il futuro".

Articoli correlati
Saint-Etienne, ecco il nuovo tecnico: è il norvegese Horneland. Firma fino al 2027... Saint-Etienne, ecco il nuovo tecnico: è il norvegese Horneland. Firma fino al 2027
Altre notizie Calcio estero
Addio Dortmund, Anselmino però non resta al Chelsea: prestito di 6 mesi allo Strasburgo... Addio Dortmund, Anselmino però non resta al Chelsea: prestito di 6 mesi allo Strasburgo
Seko Fofana al Porto, affare fatto in prestito: oggi raggiunge Farioli per le visite... Seko Fofana al Porto, affare fatto in prestito: oggi raggiunge Farioli per le visite mediche
Saint Etienne, addio a coach Horneland: "Esperienza che resterà dentro di me tutta... UfficialeSaint Etienne, addio a coach Horneland: "Esperienza che resterà dentro di me tutta la vita"
Chelsea, Cucurella: "Nell'intervallo, l'allenatore ci ha detto che dipendeva da noi"... Chelsea, Cucurella: "Nell'intervallo, l'allenatore ci ha detto che dipendeva da noi"
Barcellona, Flick: "Importante ottenere i tre punti. Yamal? Un po' meglio degli altri"... Barcellona, Flick: "Importante ottenere i tre punti. Yamal? Un po' meglio degli altri"
Vittoria e gol dopo la morte del padre, Konaté: "Difficile descrivere quello che... Vittoria e gol dopo la morte del padre, Konaté: "Difficile descrivere quello che provo"
Liga Portugal, colpo esterni di Estoril e Arouca. Alverca ed Estrela chiudono sul... Liga Portugal, colpo esterni di Estoril e Arouca. Alverca ed Estrela chiudono sul pari
Eredivisie, colpo del Nijmegen: vince e va terzo. Ok anche Zwolle e Sparta Rotterdam... Eredivisie, colpo del Nijmegen: vince e va terzo. Ok anche Zwolle e Sparta Rotterdam
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Le più lette
1 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Pulisic, anche se scalpita Fullkrug
2 Juventus, Jeremie Boga a un passo. Può essere il vice Yildiz per i prossimi mesi
3 Serie A, 23^ giornata LIVE: Raspadori e Frattesi partono titolari
4 Cremonese-Inter, le probabili formazioni: Chivu con la difesa tipo
5 Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Rilancio decisivo Atletico, Lookman verso Madrid. Stipendio monstre, da limare dettagli
Immagine top news n.1 Inter, Diaby tramontato, anzi no: oggi un nuovo tentativo per l'attaccante dell'Al-Ittihad
Immagine top news n.2 PSV bruciato, il Milan accoglie Cissé: visite per il giocatore che resterà a Catanzaro
Immagine top news n.3 La 23^ giornata di Serie A entra nel vivo: la classifica aggiornata e le probabili formazioni
Immagine top news n.4 Il Cagliari vola: 4-0, tracollo Verona. Zanetti rischia, Sogliano: "Normale fare valutazioni"
Immagine top news n.5 Da Lookman-Atletico al possibile scambio Juventus-Bologna: le trattative più calde del sabato
Immagine top news n.6 Il Milan blinda la porta e dà un segnale forte, Maignan ha rinnovato: "Ora voglio altri trofei"
Immagine top news n.7 Alberto Gilardino non è più l'allenatore del Pisa: ecco il comunicato del club
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.2 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.3 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.4 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, mercato strano. C'è poco 'amore' tra Comolli e Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Rilancio decisivo Atletico, Lookman verso Madrid. Stipendio monstre, da limare dettagli
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 23^ giornata LIVE: Raspadori e Frattesi partono titolari
Immagine news Serie A n.3 Inter, Jones affare intricato: il giocatore preme per arrivare, la condizione del Liverpool
Immagine news Serie A n.4 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 23^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.5 Pisa, c'è un nome in pole: Giampaolo si avvicina, contatti nella notte per il post-Gilardino
Immagine news Serie A n.6 Como alla prova Atalanta, Fabregas conferma l'arrivo di Cuenca e dà un indizio di mercato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Un 2006 e un 2008 in campo per la Sampdoria: Martinelli e Palma, gioventù e personalità
Immagine news Serie B n.2 Occhio al Catanzaro: Di Chiara nel mirino dell'Arezzo, che bagarre per Pandolfi
Immagine news Serie B n.3 Modena, Magnino può salutare: il centrocampista gialloblù ha richieste dall'Empoli
Immagine news Serie B n.4 Serie B, continua la 22ª, due posticipi in programma oggi: occhi su Padova-Monza
Immagine news Serie B n.5 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Padova-Monza: fra riscatto e voglia di inseguire la vetta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Toscano: "Per 80 minuti la prestazione è stata al di sotto di quello che il Catania deve fare"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, prosegue la 24ª giornata: tutte le gare in programma oggi
Immagine news Serie C n.3 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.4 Inter U23, Vecchi: "Qualcosa è mancato, il pareggio è un risultato giusto"
Immagine news Serie C n.5 Volpe avverte il Latina: "Entusiasmo sì, ma servono concentrazione e umiltà a Monopoli"
Immagine news Serie C n.6 Cittadella, Gorini alla vigilia dell’AlbinoLeffe: "Troppe assenze, ma serve reagire subito"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Parma Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Inter, i nerazzurri vogliono allungare in vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dopo quattro anni e mezzo Peyraud-Magnin saluta definitivamente la Juventus Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, Sottili: "Con la Lazio voglio una prova gagliarda. Ma anche un buon risultato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "A Parma servirà una prestazione attenta, puntuale e qualitativa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Gama: "L'Italia deve avere come obiettivo vincere trofei. Ora allarghiamo la base"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, la Juve batte 2-1 il Napoli e vola in semifinale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping