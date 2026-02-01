Ufficiale Saint Etienne, addio a coach Horneland: "Esperienza che resterà dentro di me tutta la vita"

"L’AS Saint-Étienne conferma che il club e il suo allenatore, Eirik Horneland, hanno deciso di comune accordo di porre fine alla loro collaborazione". Ha ufficializzato così il divorzio con il suo allenatore il Saint Etienne nelle ultime ore: il nome di Philippe Montanier circola con insistenza come possibile successore. L'avventura di Eirik Horneland sulla panchina dell'ASSE si è conclusa con una sconfitta casalinga contro il Boulogne-sur-Mer (2-1). Il club dell'Alta Loira, che puntava a un rapido ritorno in Ligue 1, occupa attualmente il quinto posto in Ligue 2.

Eirik Horneland è arrivato alla guida della prima squadra in un periodo di profonda trasformazione per i "Verts". L'impatto del suo contributo è andato ben oltre il campo e le 43 partite dirette sulla panchina della prima squadra. "Il club desidera esprimere la propria profonda gratitudine per le qualità umane che Eirik ha dimostrato ogni giorno al centro sportivo. La sua integrità, insieme alla sincerità e al calore dei legami che ha saputo stringere all'interno della società, lasciano un'impronta positiva e duratura sull'istituzione", si legge dal comunicato della società francese. "Il club è ora pienamente mobilitato e concentrato sui prossimi impegni sportivi. Una comunicazione ulteriore riguardante l’organizzazione dello staff della prima squadra sarà resa nota nei prossimi giorni".

Il messaggio d'addio di Eirik Horneland: "È stato un immenso privilegio lavorare per questo club, un'esperienza che resterà dentro di me per tutta la vita. Ho lavorato ogni giorno con un profondo rispetto per ciò che l'ASSE rappresenta per questa città e per i suoi tifosi. Ringrazio i giocatori per il loro impegno, lo staff per il sostegno incessante, i tifosi per il loro calore unico e la dirigenza per la fiducia e il supporto che mi hanno accordato. Anche se il mio percorso finisce qui, me ne vado con l'orgoglio di aver allenato questo club. Resterò sempre un tifoso dell'AS Saint-Étienne e auguro alla società il massimo successo per il futuro".