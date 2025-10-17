City, Guardiola su Rodri: "Non so quando tornerà. Haaland? Mai così in forma"

Il Manchester City si appresta ad affrontare l'Everton dopo la sosta per le Nazionali, nella sfida prevista sabato alle 16, in Premier League. Fra le fila della squadra di Pep Guardiola però continua a tenere banco il tema legato al rientro di Rodri. In merito al suo metronomo, Guardiola si è limitato ad ammettere: "Non so dire quanto tornerà".

Per quanto riguarda Mateo Kovacic, il tecnico ha spiegato: "Può giocare forse 50 o 60 minuti", sottolineando l'importanza del suo rientro graduale. Per il resto della squadra, ha spiegato che Omar Marmoush e Rayan Ait-Nouri sono entrambi prossimi al rientro.

Di fronte ritroverà Jack Grealish, in prestito all'Everton, e in merito Guardiola spiega: "Il suo impatto all'Everton è stato enorme, è tornato a fare sul serio. Se ci siamo sentiti? No, dopo la sua partenza non ci siamo sentiti".

Parlando di Erling Haaland invece, ecco le note liete: "Sta vivendo il suo miglior momento di forma che io ricordi. Il suo livello di prestazioni è eccezionale. Ma non è possibile mantenere sempre questo livello. Quando starà per calare, noi saremo lì. Dobbiamo solo aiutarlo a mantenere il suo livello".

Infine, riguardo al fatto se è pronto a prendersi una pausa dal ruolo di allenatore, ha spiegato: "Nel 2035 inizierò a pensarci".