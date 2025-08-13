Ufficiale Sankho e lo Stoccarda proseguono assieme. L'ex Cosenza ha rinnovato il contratto

Lo Stoccarda e l'attaccante classe 2003 Sankoh proseguiranno la propria avventura assieme oltre la stagione che sta per iniziare. Il club tedesco ha infatti annunciato il rinnovo del calciatore pur senza comunicare i dettagli del nuovo contratto. Questa la nota della società:

Mohamed Sankoh è tornato allo Stoccarda dopo diversi prestiti dalla scorsa pausa invernale. Con tre gol e due assist in 17 partite, il ventunenne ha contribuito alla salvezza della squadra la scorsa stagione. In questa stagione, l'attaccante è partito titolare in entrambe le partite e ha contribuito con un gol e un assist alla prima vittoria stagionale dell'Under 21 domenica scorsa. L'olandese ha ora prolungato anticipatamente il suo contratto, che scadrà a fine stagione.

Nell'agosto 2020, Mohamed Sankoh è entrato a far parte del settore giovanile dello Stoccarda all'età di 16 anni, proveniente dallo Stoke City. L'attaccante ha percorso la carriera Under 19 e Under 21 fino a raggiungere la prima squadra. Sankoh ha esordito in Bundesliga il 25 aprile 2021. Dopo aver subito un grave infortunio al ginocchio nella prima giornata della stagione 2021/2022 della Bundesliga, Mo ha lottato per tornare in campo. Sono seguiti prestiti in Eredivisie olandese con Vitesse Arnhem (21 partite, 2 gol) ed Heracles Almelo (28 partite, 6 gol), oltre che con il Cosenza Calcio in Serie B.

Il direttore sportivo Christian Gentner afferma: "Mo ha già vissuto molte esperienze nella sua giovane carriera e non si è lasciato abbattere dagli ostacoli. Ha giocato un ruolo importante nella squadra Under 21 nella seconda metà della scorsa stagione e lo ha dimostrato anche in questa stagione. Mo si sente molto a suo agio a Stoccarda e all'interno della squadra, e siamo convinti che il suo percorso di crescita sia tutt'altro che concluso".